Pasan cosas buenas, pero raras

Pasan cosas raras en Extremadura, algunas buenas, pero raras, a destiempo y esto lleva a algunos a vender como éxito la corrección de anomalías. Hablo ... de celebrar que el herido que nunca debió accidentarse y chorrea sangre con los ojos vueltos tenga al fin a su disposición un trozo de tela para que le practiquen un torniquete. O de que yo me retrate con la manguera goteando y sonriente ante el fuego recién extinguido que yo mismo he provocado. Dejando atrás las metáforas me refiero a las medidas que se están implantando para corregir la temporalidad de interinos, lo que daba pie a que trabajadores públicos estuvieran estudiando una oposición al borde de su jubilación; o que la Junta se jacte de que solo tardará como máximo ¡tres meses! en tramitar los proyectos empresariales que le lleguen,y ni aún así está segura de ser capaz pues la otra bondad de esta ley recién aprobada permite al empresario que vaya tirando por su cuenta y que sea lo que dios o el Tribunal Supremo quiera. Con el complejo turístico de Valdecañas ni siquiera sabemos ahora dónde está el papel que confirma que aquello es Zona Especial de Protección de Aves, que es como dudar de que mi hermano es mi hermano cuando se va a repartir la herencia porque se ha presentado en el notario sin su DNI.

Será la pandemia, la inflación, Will Smith o que ha nevado en el valle del Ambroz en el mes de abril, pero pasan cosas extrañas últimamente. En Badajoz la Policía Local manda levantar a quien esté en un velador en la Plaza de España cuando llega la procesión, pero el alcalde no está de acuerdo y con su bando le pone una mano en el hombro y lo vuelve a sentar. Mientras, la Policía Nacional clausura un fumadero de droga junto a la Plaza Alta y da igual el año en que leas esto. No sé si pasan cosas buenas o hay cosas que no deberían pasar.

