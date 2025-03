Pasado, presente y futuro

Comenta Compartir

La vida va cambiando a un ritmo que nos marcan el progreso y las nuevas tecnologías que no cesan de transformar costumbres en nuestra sociedad ... de consumo: se ha pasado de lo ingenuo al botellón; de los tabúes y abstinencia a la libertad del sexo y al desmadre; del respeto a los mayores y buenos modales a la desobediencia descontrolada y contestaciones descaradas; de la palmeta y castigo en las escuelas o colegios al poco respeto al profesorado amenazando y agrediéndoles en algunas ocasiones; de las valoraciones de muchas cosas al desprecio de bastantes; de una dictadura cerrada al mundo a una democracia abierta al mismo y formando parte de Europa (me decía una persona mayor que habíamos pasado de una dicta-dura a una dicta-blanda). Lo malo no es el cambio de las cosas, sino que se ha saltado la moderación. La moderación en las cosas es la virtud de todo progreso bien enfilado de una manera ortodoxa. Todo ser atado a su destino impuesto es peligroso cuando se desata de la noche a la mañana sin haberlo educado para el fin de la libertad, pues esta se puede interpretar mal y confundirla con el libertinaje, perdiendo todo su valor. El progreso y la superación tienen que existir, renovándose las cosas continuamente para que no queden obsoletas e inservibles. Todo lo que no cambie, con el tiempo, se pudre. Puede que una cosa haya sido muy buena o aceptable en épocas anteriores de toda nuestra Historia. Pero están en el pasado y puede que no nos valga para los fines deseados de la sociedad en el presente o futuro. Lo que sí tenemos que conservar es todo aquello bueno que sea perenne para el bien del humano y su planeta. Podemos plasmar un ejemplo en dos facetas de su valor: los castillos en la era Medieval eran unas formidables fortalezas; ahora es una birria de fortaleza, ya que un simple helicóptero lo derribaría en varias pasadas. Ahora hay que pensar en un buen búnker por si nos ataca el enemigo. Pero si ese castillo lo queremos para nuestros estudios históricos, hay que conservarlo para ese fin, no para el fin real que se creó. La sociedad actual encabezada por los políticos que nos conducen en la vida cotidiana, tendrá que estudiar nuevas fórmulas para que todo este formidable cambio camine por senderos luminosos lleno de ilusiones y esperanzas reales en un progreso de superación de paz, libertad y bienestar social. ¿La fórmula? No la tengo. Pero ningún político en la actualidad tampoco la tiene, y si la tuviera no la emplearía, ya que los intereses creados arrastran a todo político a emplear sus intereses particulares.

