Del pasado al presente

Uno de los personajes de la antigüedad clásica grecolatina, que conocimos en el bachillerato es el tebano Epaminondas, a quien, parece ser, no le gustaba ... mentir ni en broma. Este sería, actualmente, un buen espejo para quienes en España han hecho de la mentira virtud, pues la mentira se ha convertido en moneda de curso legal para algunos que no se ruborizan ni se alteran al decir una cosa y la contraria casi al mismo tiempo, lo que ya consagró el dicho popular con aquello de «donde dije digo, digo Diego». Ante la mentira, el pueblo es manso, admite todo, se le limitan libertades y no se rebela. Tal vez sea paciente, le cueste moverse o esté simplemente aburrido ante tanto engaño.

Otro personaje que conocimos fue Catilina (108-62 a. C), que asociamos al cabreo de Cicerón, que en el Senado le dijo (en latín, lógicamente): «Quosque tándem abutere, Catilina, patientia nostra?» (¿Hasta cuándo abusarás, Catilina, de nuestra paciencia?). Y, entonces, el Senado y el pueblo se levantaron contra Catilina, que preparaba una conjura para terminar con la organización del Estado en Roma, hacerse con el poder y establecer un poder absoluto: es decir, convertirse en dictador, autócrata o similar, aquel que hace las leyes a su antojo y gobierna sin control parlamentario alguno, que era su ambición. Esto me suena, no resulta del todo extraño este comportamiento político. Se dice de él que fue un fracasado político y su fracaso le hizo perseverar y beneficiarse de la crisis económica y con la manipulación propiciar la revolución social para alcanzar el poder. Él y sus partidarios no tuvieron inconveniente en buscar la alianza de enemigos del pueblo, pero puesta en evidencia la conjura, (aún no existían los CNI, pero sí funcionaban la delación, la pesquisa y el soborno), Cicerón le denunció ante los senadores de Roma, siendo posteriormente derrotado y decapitado. Su cabeza fue paseada por Roma.

En política una ambición desmedida es mala compañera, pues puede terminar no solo con la República, el Estado..., sino con uno mismo. La búsqueda de aliados de conveniencia pocos fiables es peligrosa, pues sus exigencias son cada vez mayores, así como sus aspiraciones. Se consideran con derecho a todo, incluso no solo con la quiebra del Estado, sino a su fraccionamiento, pues pretenden ser cabezas de patrias menores. Los galos a los que pretendió Catilina atraer a su causa no habrían actuado gratis, como no lo hacen en la actualidad los independentistas, separatistas y otros en España, cuyos objetivos tienen bien marcados: crear otras patrias. Ni el propio Putin habría actuado de balde, de confirmarse la veracidad de lo publicado sobre la petición de ayuda de los separatistas catalanes, aunque con debilitar a la Unión Europea ya habría sido suficiente. Imagínense por un momento una crisis regional en la Europa occidental y una invasión al mismo tiempo como la que lleva a cabo Rusia en Ucrania. Sería un caos difícil de ordenar.

No creo que Pedro Sánchez sea un Catilina, pero ambición política no le falta. No ha repartido muerte, pero sí ha dejado muchos 'muertos' en su camino, entre otros, desde miembros de la Ejecutiva del PSOE, que tuvieron la osadía de defenestrarlo, hasta compañeros de viaje en la toma del poder, así como otros que pusieron pie en pared anteponiendo el cumplimiento de la Ley a su capricho oportunista o componenda electoral y otros que, en su deambular, se cruzaron en su camino. Pero no solo son los cadáveres, sino la devastación ejercida tras el asalto a las instituciones con efectos más nocivos que la sal en Cartago. Lo que no sabemos es cómo quedará el paisaje patrio después de él, si como un erial o quedarán algunos brotes verdes, como dijo aquel mal contador de nubes (Zapatero), o será simplemente una secuencia en una serie de Netflix. No se ha destacado por el consenso ni el acuerdo, sino por el conflicto y la descalificación del contrario, donde parece encontrar solo mangantes y fumadores de puros, y por el frentismo «memorial democrático» (con Bildu) de la sociedad en función del pasado, que quieren interpretar con parcialidad, o de un futuro utópico basado en descripciones apocalípticas, donde todos, menos algunos, «seremos más pobres, pero más felices». No ha buscado el encuentro, pero no le faltan apoyos políticos para la transformación de la sociedad que lleva a cabo mediante leyes y decretos, sobre todo decretos. Al final, ciertamente, España será irreconocible. Se terminará el camino y seguirán en su empeño por otras veredas.

'Cien años por el socialismo' (1979) se cierra con el título preliminar de la Constitución española. Los políticos de entonces renunciaron a su republicanismo doctrinario en aras de: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Aquellos aparcaron su ideología y miraron por los españoles, por todos, no por los amparados bajo unas siglas. Después se han establecido barreras en aras de nuevas identidades, cuando ya sabíamos que en algunos lugares se potenciaban lenguas particulares, pero no se cuestionaba la lengua oficial común del Estado, que ha terminado prácticamente prohibida en aras de la reafirmación de otras identidades. Hay aún algunos héroes que luchan por sus derechos (solo por un 25% en lengua española para sus hijos), a pesar del abandono del Gobierno. Las concesiones de los Gobiernos nacionales fueron, consecuencia de una ley electoral parcial, hechas en aras de la «gobernabilidad» y de la «lealtad constitucional» nunca correspondida. En la actualidad, en el nuevo siglo XXI todo es distinto.

No hay por dónde mirar como para no darnos de bruces, no con la realidad, que eso es lo normal y cotidiano, sino con las barbaridades políticas que bajo nuevos mantras nos dibujan una nueva sociedad. Digo nueva, porque es inventada como aquello de «los débiles y las débilas» y cosas «chulísimas» (Y. Díaz) y otras memeces. No sé el origen de tantas obsesiones sexuales (I. Montero), de tanta resiliencia (vaya palabreja), sostenibilidad y transición ecológica (T. Ribera), como si poco más de cuarenta millones de habitantes fuesen a ser los salvadores de la Humanidad y sus ocho mil millones de habitantes. No seamos pretenciosos ni desnortados. Seamos prudentes, hagamos las cosas lo mejor que podamos y perseveremos, pero no seamos estúpidos.

También aprendimos que el cielo estaba enladrillado y que quien lo desenladrillase, buen desenladrillador sería. Ahora, podríamos aplicarlo no al cielo sino a España, pues quien llegue a liderar el cambio, la sociedad no aguantará mucho más a no ser que sea masoquista, que también es una dimensión humana y, por tanto, puede darse, tendrá buena tarea o la dejará como está e iremos «a otra cosa». En ocasiones, en la historia también ha sucedido. Se ha tenido la oportunidad de cambiar y se han contentado con solo unos retoques económicos, como si esto fuera lo único importante y hay cosas que lo son más, las relacionadas con los principios, a mi parecer, sin dejar de ser importantes las económicas que nos posibilitan la subsistencia, 'primum vivere, deinde philosophari'. Si no se cambian algunos principios, España como Nación seguirá perdiendo, así como perderemos todos los españoles en igualdad.