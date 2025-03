El pasado tiene futuro

Este título fue acordado para publicitar el primer Congreso sobre el Patrimonio Cultural de Extremadura, celebrado en Badajoz en 1995, que tuve el honor de ... dirigir por invitación de la Consejería de Cultura. Mi conferencia de clausura se editó con prólogo de Juan Manuel Alegre Ávila, letrado del Tribunal Constitucional. Déjenme confesar, sin ánimo de promoción personal alguna pues ya tengo transitado mi camino, cómo tempranamente sentí un impulso, entre atávico y cultivado, consciente de que, sin conservar el pasado arquitectónico en sus diversas maneras, caemos en delito, por destrozar bienes de los que solo somos depositarios temporales. Y otro tanto me sucede con otras sorprendentes páginas históricas de Extremadura, que son esencia de su rica biografía.

Acaba de celebrarse la XIX edición del Festival Templario en la ciudad de Jerez de los Caballeros. Allí se ha recordado ahora lo que escribió el ilustrado ministro Pedro Rodríguez Campomanes en el siglo XVIII, al ingresar en la Real Academia de la Historia, afirmando que la villa fue capital de la Orden del Temple en todo el reino de León. A lo largo de 700 años se olvidó tan singular protagonismo; pero hoy una nueva sensibilidad ha escarbado en el ayer con voluntad de rescate. El espectáculo de 2022 ha atiborrado la ciudad de visitantes de España, y ha traído gente de Portugal, de Italia, entre otros lugares, que han llegado con curiosidad legendaria y escénica. Este éxito se fundamenta en unas acciones que ahora resumo: En el año 1998 entré en contacto con el Priorato General del Temple Histórico que, conocedores de la trayectoria que tuvo la orden en estos parajes, acuerdan establecer lazos culturales con el Ayuntamiento. Este hecho del despertar medieval lo reflejé en ABC en un artículo titulado 'Vuelve el Temple' (24 de abril de 1999). Los nuevos templarios regresaron con sus capas, cruces y símbolos para acompañar al Cristo de la Veracruz, de la que esa orden fue tan devota. Van junto a una talla del siglo XVI, obra de Roque Balduque, escultor de origen flamenco nacido en 1500. Los recibe el entonces hermano mayor Alfonso Rodríguez Cordobés. El Temple Histórico firmó convenio con la corporación, y el 17 de abril del año 2000 se elevó la bandera de los monjes-soldados en la Torre del Homenaje, Torre Sangrienta se llama, en un acto presidido por el alcalde Manuel Calzado Galván. Al año siguiente se inaugura un Congreso Internacional (25 de mayo de 2001) con el título de 'La Orden del Temple, entre la historia y el mito', que dirigí con el valioso apoyo del concejal de cultura Álvaro García Calero. Para completar estos propósitos, publico en el año 2002 la obra 'Territorio Templario'. Todo ello conforma la base para que la obra 'El último templario de Jerez' goce de una sólida solvencia histórica y se declare Fiesta de Interés Turístico (25 de octubre de 2017). Rafael Morales presentó, siendo concejal de Cultura con el alcalde Carlos Angulo, la idea del teatro, solicitándome el texto donde habría de descansar el argumento. Por entonces no intuíamos el éxito de esta iniciativa, que propició la llegada también de la Ordos Supremus Militaris Templi Hierosolymitari. Así, en paralelo a la primacía que tiene Mérida en lo romano o Badajoz en lo morisco, Jerez fue el último enclave templario en los reinos de España, pudiendo ofrecer ahora capítulos fantásticos de ese medievo de misterios y leyendas que con tanto acierto glosó el historiador holandés Johan Huizinga.

Los hechos destacados suelen tener protagonistas, por ello no debemos ignorar la encomiable tarea de la concejala de cultura Mariángeles Sánchez Galván, junto al director de la obra Pablo Pérez de Lazárraga y con el apoyo siempre de la alcaldesa Virginia Borrallo, y otros muchos de un equipo bien coordinado. El proyecto cultural va con buen paso. El pregonero de esta edición, Rafael Morales, insistía en no desvirtuar la esencia de los hechos con extravagancias imaginativas; algo en lo que, en mis aportaciones a ese propósito, siempre he insistido.

Torneos medievales o tragedias griegas constituyen un argumentario atractivo

Sitios como Alburquerque, Zalamea de la Serena, Cáceres, Medellín y por supuesto Mérida, son, junto a Jerez de los Caballeros, espacios cargados de posibilidades para atraer a un turismo cultural deseoso de descubrir, lejos de la propaganda de sombrillas y chiringuitos, aportaciones incitadoras para el ánimo y el afán de saber. Torneos, conflictos entre obispos y vicarias, tragedias griegas o asombros por tanto ingenio de capitanes en la conquista del Nuevo Mundo constituyen un argumentario atractivo. De tal modo que, si manejamos con puntería la evocación de lo sucedido en esta tierra a la hora de llevarla a escena, podemos estar seguros de que el pasado extremeño tiene futuro.