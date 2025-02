Qué pasa en Extremadura para que nunca pase nada

Cuando España ingresa en la UE en 1986 se produce en nuestro país un hito aperturista e histórico que nos posibilita salir de una época de aislamiento y endogamia hacia una Europa fuerte y unida, donde ya en ese momento cohabitaban países de nuestro entorno ... con mejores datos económicos que los nuestros.

Para igualarnos con esos países la UE trata a las regiones españolas como Objetivo 1 regándolas de los Fondos Estructurales, buscando el equilibrio entre territorios, y por consiguiente de sus ciudadanos. Los primeros Fondos de Compensación Interterritorial, del período 1983-1999, concentran su inversión en casi toda la totalidad de las comunidades de España, siendo Extremadura ya desde entonces, la más beneficiada en inversión por habitante. A través de fondos europeos se han repartido miles de millones de euros para que nuestras comunidades converjan con el resto de Europa. A día de hoy, solo Extremadura sigue siendo región Objetivo 1 de Europa en España.

En 1983 el PSOE gana las elecciones en Extremadura, comienza un largo período de 40 años de socialismo, que tan solo ha sido interrumpido en la legislatura de 2011 a 2015 por un gobierno en minoría del PP apoyado en IU, siguiendo gobernando el PSOE a día hoy y con la seguridad de hacerlo hasta 2023. Los socialistas Rodríguez Ibarra entonces y Fernández Vara actualmente han acaparado tanto poder en tanto tiempo como los anquilosados líderes patrióticos de otras épocas.

Ellos y solo ellos han gestionado esos cientos de millones de pesetas y euros que la UE nos ha venido otorgando con el objetivo de que fuesen bien gestionados buscando un equilibrio territorial entre comunidades del mismo país y por supuesto europeas. ¿Y cuál es el resultado de esa gestión de casi cuatro décadas en Extremadura?, pues que salimos a correr un carrera los últimos, y después de mucho apoyo y avituallamiento externo, seguimos los últimos, y a más distancia del penúltimo que entonces. El desempleo en Extremadura es del 19% según los datos de la EPA. El PIB es de 19.386 euros lo que nos convierte en decimocuarta economía de España. Nuestra deuda pública es de 5.046 millones de euros en 2021, un 24,2% de nuestro PIB, haciendo que cada extremeño tengamos una deuda pública de 4.784 euros por habitante.

Un español cobra de media 25.460 euros al año, frente a los 18.301 que cobra un extremeño, pagando aquí más impuestos que en el resto de España, es normal que en Extremadura el nivel de inversión sea mucho menor, y sus efectos en la economía apenas se noten. El 38,7% de la población residente en Extremadura estaba en riesgo de pobreza y exclusión social en 2020. El 47,8% de los hogares en Extremadura no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos y el 45% no se pueden permitir ir de vacaciones fuera de su casa al menos una semana al año.

Con todo esto Europa abre de nuevo un horizonte de esperanza para tierras como la nuestra. A los Fondos de Cohesión Feder para los años 2021 a 2027, 2725 millones de euros, que seguimos recibiendo por ser región Objetivo 1, se sumarán los cientos de millones procedentes de los Fondos Next Generations, que basados en cuatro ejes: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial, y la igualdad de género, son el instrumento temporal y económico perfecto para la recuperación económica tras la pandemia. Cabe pensar que poner este nuevo tiempo en manos de quien no ha sabido gestionar las oportunidades anteriores es ahondar en el error.

Porque cansados estamos en Extremadura del «prometer» y después «olvidar lo prometido». Hartos estamos de escuchar promesas de grandilocuentes proyectos que salvarán nuestra precaria situación. Proyectos que nunca llegan como el aeropuerto internacional en Cáceres, el aeródromo o la autovía Cáceres-Badajoz, proyectos que se eternizan como el AVE o el macromatadero de Zafra, proyectos cargados de ilusión y solo eso como el parque temático en Castilblanco, el complejo budista en Cáceres o el parque acuático en Casar en Cáceres, otros que nunca llegarán como la Azucarera de Mérida o la gigafactoría de baterías de Volkswagen. Ojalá todos estos y otros muchos salieran adelante, pero al igual que con los fondos europeos, no sé si estas inversiones están en las mejores manos públicas posibles, porque para un proyecto decente que sale, como el de Isla Valdecañas, la Junta lo hace tan mal que hay que derribarlo.

Pero el extremeño parece mirar para otro lado. Se resigna a vivir siendo el último de la cola. No existe una sociedad crítica que se plantee que tenemos materia social, cultural, empresarial, patrimonial e incluso mucho talento personal como para revertir la situación, solo hay que creerlo y abanderar un nuevo tiempo que apueste por ello.

Una vez fuimos reivindicativos, en 2017 llenamos Madrid de extremeños reclamando atención y un tren para nuestra tierra, el tren sigue sin llegar, y las reivindicaciones acabaron aquel año, porque lejos de ser una apuesta verdadera por llamar la atención del Gobierno central, más bien fue otra maniobra más del PSOE extremeño para desgastar el entonces presidente Rajoy, porque un año después hubo cambio de Gobierno en Moncloa y Extremadura silenció esa reivindicación. No puede ser que con todo lo que pasa en Extremadura nunca pase nada. Que los medios cómplices de esta situación no alcen la voz, que los representantes públicos miren acomodados a otro lado, y que la masa crítica que es menor sea abortada de inmediato con migajas de pan. No puede ser porque los tiempos se nos pasan, los lloriqueos no sirven para nada y las dos últimas grandes etapas en nuestra tierra que han durado 40 años no dan con la solución y nos abocan al subdesarrollo futuro en un mundo global y muy competitivo. Necesitamos una verdadera revolución política en nuestra tierra capaz de impulsarla hasta donde merece. Es el momento de los jóvenes, críticos e innovadores, que no se acomplejen y que utilicen las nuevas herramientas tecnológicas para mejorar nuestra sociedad. Estamos ante un nuevo cambio de época en el que Extremadura no puede quedar al margen, tienen que pasar cosas, es el tiempo de las personas valientes, de los que no se resignan a pensar que en Extremadura nunca pasa nada cuando de lo que se habla es de futuro y de progreso.