Un parto complejo en el Materno Infantil

Comenta Compartir

En estos días se ha publicado en la prensa nacional el éxito de un parto de alta complejidad atendido en el Hospital Gregorio Marañón de ... Madrid, y con esta carta me gustaría poner en valor nuestra sanidad regional, y en particular al Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Materno-Infantil de Badajoz, donde el pasado mes de diciembre fui atendida en un parto de las mismas características, con acretismo placentario, algo que es muy poco frecuente, con riesgo alto tanto para el bebé como para la madre. Desde el momento que se me diagnosticó, se me hizo un seguimiento del embarazo, hasta que se planificó la cesárea, donde intervino un equipo multidisciplinar que tuvieron que coordinar previamente con ginecólogos, pediatras, anestesistas, urólogos, matronas y personal de enfermería, en la que afortunadamente salió todo bien y nos encontramos perfectamente tanto mi hijo Álvaro como yo.

Mi sincero agradecimiento a todos los que han intervenido en el proceso, en especial a las doctoras Carballo y Gómez por el trato médico y personal que he recibido. Por esta experiencia personal, creo que tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra sanidad y de sus profesionales, que están a la altura de cualquier otra, y es de justicia así reconocerlo, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo que se cuestiona casi todo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora