A partir de los 70 años...

En algunos casos a partir de los 60 o 70 años hay personas a las que les van apareciendo determinados síntomas que les hacen encontrarse ... ensimismadas, distraídas, pensativas, olvidadizas o no recordar algo. ¿Dónde está tal cosa que dejé en? o ¿dónde guardé tal cosa? o ¿Qué iba a hacer?... Como no anote lo que tengo que hacer se me olvida, tengo que poner un aviso en el teléfono y así me avisa con tiempo. Pero si nos proponemos ser perseverantes y vamos buscando soluciones, podemos ir hacia adelante. Un día iba por una acera y en un paso de cebra había dos personas, parecían padre e hijo mayor. Brevemente escuche que el hijo le decía al padre, como regañándole que ¿dónde había guardado...? y que tenía que poner más atención y tener más cuidado... La vista se me desplazó hacia el señor y su mirada fue como de resignación. parecía decir «no me comprende» o «ya le llegará la hora y quizás entonces...». Suele pasar que familiares o amigos no se dan cuenta de que el cerebro de una persona a determinada edad empieza a ser más lento y actúan de esa manera sin maldad. Pero lo importante es que la pareja, hijos, familiares, amigos, vecinos o cualquier persona cuando detecten alguna de esas situaciones en personas mayores cambien de actitud. Si fuésemos más conscientes, consecuentes, amables, positivos y agradables y ayudásemos sin reñir, sin presionar, sin tensionar, sin culpabilizar, sin levantar la voz y con paciencia casi seguro que ese trato favorecerá para que el cerebro de la persona reaccione con más facilidad y se sienta verdaderamente ayudado. Por ejemplo, preguntando ¿dónde estabas cuando lo guardaste? Seguro que dando ayuda positiva la persona mayor actuará más positivamente y le hará encontrarse mejor.

