Me pregunto si los ciudadanos y militantes socialistas debíamos proponer una actualización de nuestras estructuras internas para posibilitar y favorecer una verdadera interacción entre todas ... las organizaciones, municipales, regionales y grupos parlamentarios. Asimismo, creo que sería necesario componer un mapa de la situación de todos los partidos de izquierdas y explorar las hipótesis que nos permitan entender sus transformaciones y analizar sus formulaciones ideológicas (ideas de justicia, democracia, Estado, solidaridad, mercado, riquezas...), y así tal vez nos permitiera alcanzar consensos. Me preocupa si ¿asistimos al resurgimiento de un materialismo económico como eje articulador del discurso de las izquierdas?, ¿la alteración de fuerzas dentro del bloque de izquierdas constituye una pauta específica para explicar el descrédito de las instituciones? Y por eso me pregunto si en estos contextos de crisis ¿quedan espacios para una izquierda asociada a valores postmateriales? Como estoy convencido de ello también creo que todo lo que queremos es llegar a un puerto donde el pasado apenas nos diga acerca de nosotros mismos y una nueva esperanza nos permita seguir adelante.

Cartas a la directora