Un partido de trámite

El comité federal del PSOE se reunió ayer con el propósito declarado de reactivar el partido tras el mal resultado de las andaluzas, ratificando los ... cambios propuestos por Pedro Sánchez en la dirección socialista y dando inicio a la preparación de las municipales y autonómicas de mayo de 2023. La sensación de que las estructuras del partido y su propia actividad se habían ido diluyendo bajo las responsabilidades de gobierno, y las dificultades para rescatar la acción del Ejecutivo del ruido generado por las diferencias con Unidas Podemos, desataron las alarmas tras las andaluzas del 19 de junio. Lo que no le será fácil disipar al secretario general y presidente mediante relevos en las portavocías –como si el problema fuese solo de comunicación– o incrementando el peso de ministras y ministros al frente del partido que así puede empequeñecerse. Resulta ya sintomático que el momento elegido por los socialistas para escenificar el inicio de su recuperación se haya visto ensombrecido, una vez más, por cuitas entre sus socios de Unidas Podemos, dirimidas precisamente a cuenta de cargos en el Ejecutivo. En su intervención ante el comité federal, Sánchez no dijo ni una palabra que no hubiera pronunciado con anterioridad. Volvió a esgrimir el argumento moral de que los socialistas se están enfrentando a adversidades desde su llegada a la Moncloa. El mensaje de fondo es que el presidente aspira a poder culminar su obra cuando ya haya pasado lo peor –es decir, a partir de 2024– y que sería injusto que acontecimientos globales penalizaran su ejecutoria antes de tiempo, empleando para motivar a la militancia la existencia de poderes que intentan impedir su triunfo.

El PSOE tiene todas las oportunidades para sortear los comicios locales y territoriales de mayo próximo, y de afrontar la recta final de la legislatura con posibilidades de éxito ante las generales. Si eso no ocurre no será por factores ajenos a la relación que Sánchez trata de establecer con los ciudadanos al apelar a «la clase media trabajadora de a pie» como si tuviese que identificarse con su socialismo; y confundiendo la justicia social con el providencialismo. El desgaste es un factor ineludible en política. La fatiga estuvo presente en los rostros de un comité federal convertido en puro trámite. Puede que Sánchez saliese ganando contra la ucronía que propuso de imaginar a la derecha gobernando en pandemia, en guerra, en inflación y en emergencia climática. Pero a partir de ahora se enfrenta, sobre todo, a sí mismo.

