Un partido de fútbol al fin con balón

En el cole de mi hija hay nervios y tensión desde hace semanas. No hablan de otra cosa, sobre todo ellos. Podrían estar urdiendo una ... huelga, una revolución, pero esta emoción creciente que se palpa en el ambiente tiene que ver con un simple torneo de fútbol. Por lo que me ha llegado, ya están emparejados los quintos y los sextos. No conozco muchos más detalles del sistema de competición, pero sí sé que los chicos comentan excitados a la salida la última novedad sobre cómo, cuándo y quién juega en esta competición doméstica que se celebraba cada final de curso hasta que la pandemia lo descolocó todo.

Poco a poco vamos colocando cada cosa en su sitio, pero muchos menores siguen arrinconados en una caja. Los padres reímos a carcajadas dentro de los bares mientras nos sirven las cervezas de seis en seis, pero a nuestros hijos les obligan a llevar mascarilla en el patio y les riñen si se juntan demasiado en el recreo, lo cual hacen a diario fuera del cole, un lugar donde hoy falta empatía de puertas hacia dentro y no se atisba cordura en los despachos que avalan semejantes normas. Los estadios se llenan y las grandes competiciones están en marcha hace más de un año, pero en algunos colegios el balón sigue bajo llave. Corroe verlos organizar pachangas de fútbol clandestinas improvisando una pelota con el papel albal del bocadillo. Hasta dando patadas a una piedra los he visto correr la banda cuando el maestro no miraba. Solo así se entiende que el torneo que se avecina en el cole de mi hija, con un balón de verdad y dos porterías, sea equiparable en su cabeza a una fase final de Champions. Les pregunto y no saben si tendrán que jugar con la mascarilla puesta. No creo que sean capaces los profesores de imponerles lo que ellos jamás aceptarían como adultos.

Opinión HOY