28-M, una partida de ajedrez

En la entrevista publicada el pasado domingo, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, respondió que no tenía nada que decir sobre María Guardiola. ... Si pensamos que será su principal adversaria política dentro de cuatro meses, la respuesta es llamativa, aunque la matizó un poco: no tenía nada que decir hasta que el PP presentara, a su juicio, un proyecto más allá de las referencias a Pedro Sánchez. A las palabras de Vara se le han buscado incluso tintes machistas (la ningunea por ser mujer, aseguran), pero más allá de la interpretación de cada uno, se circunscriben a una estrategia política por ambas partes. Me explico.

Desde que el pasado verano Guardiola accediera a la presidencia del PP, tenía tres retos por delante: ser conocida por la sociedad que debe votarla; impulsar la renovación en el partido; y ser tenida en cuenta políticamente, marcar al proyecto popular su propia personalidad (como ha hecho distanciándose en el tema del aborto de lo acordado en Castilla y León). Lo primero, ya se ha dicho aquí, no le ha ido mal por su actividad frenética amplificada en tiempos de redes sociales; la renovación interna claramente le está costando, lo cual sucede en todas las familias, sobre todo en las que a priori tienen menos (ayuntamientos, diputaciones) que repartir y el nerviosismo, en consecuencia, es mayor por estar en puestos de salida. Sobre lo tercero, la candidata del PP sufre la desventaja de no ser parlamentaria y no poder confrontar en la Asamblea con el presidente del Gobierno regional. Para compensar todo ello, desde el primer minuto su estrategia ha consistido en buscar el cuerpo a cuerpo, citar mucho a Vara (apenas al PSOE) para que se la perciba al mismo nivel como jefa de la oposición y situarse rápidamente a ojos de los ciudadanos en una posición de tú a tú, hasta que el votante interiorice que deberá elegir entre lo antiguo y lo nuevo según su mensaje. Para reforzar esa idea de que tiene el mismo poso político que el candidato socialista pese a la diferente trayectoria incluso por razón de edad, Guardiola ha insistido en alcanzar pactos sobre áreas esenciales, lo que le concedería una imagen institucional además de atraer a votantes moderados: y esta semana, tras el regate dialéctico de Vara, ha elevado su reto al proponer ya directamente un cara a cara. No soy una novata, estoy preparada y que el ciudadano elija, viene a decir. Todo lo cual para quien lleva de líder política apenas siete meses parece una estrategia bien pensada, y que, como sucede en las artes marciales, tiene mucho de aprovechar la fuerza del otro en beneficio propio. Su único punto débil es que necesita que el adversario participe. Por eso, las palabras de Vara (no tengo nada que decir) intentan ser un cortafuegos a esa hoja de ruta. Es darle la vuelta a lo de que hablen de uno aunque sea para mal. Después del encuentro de presentación que mantuvieron en verano y de saludos cordiales en actos en los que han coincidido, el dirigente socialista no parece tener ninguna intención de conceder a la líder del PP un foco mediático que a él le sobra, ni contribuir a mejorar en cualquier medida el perfil de María Guardiola con la que ni siquiera tiene necesidad de debatir los jueves en la Asamblea, y menos aún facilitarle una fotografía institucional firmando acuerdos. El cara a cara también ha recibido un no, como cabía esperar dentro de esta partida de ajedrez con vistas al 28 de mayo. Tal vez el PP extremeño está abusando en su día a día de hablar del efecto Sánchez, pero sería absurdo no aprovechar el enfado que genera en el ciudadano extremeño observar que quienes más desleales se muestran con el Estado, más reciben de él, incluso con leyes a la carta. Sin embargo, es posible que para triunfar en las próximas elecciones necesiten más elementos, y eso pasa por demostrar que el PP tiene un proyecto armado en contra de lo sostenido por Vara.

