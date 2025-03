Trabajo en salud mental. Soy educadora social y formo parte de un proyecto de trabajo con personas con trastorno mental grave. Mis principales funciones son ... la realización de intervenciones socioeducativas individuales y colectivas y acompañamiento y supervisión en la rehabilitación de sus capacidades, sobre todo de las habilidades básicas de la vida diaria y las instrumentales.

La palabra acompañar, me resuena mucho, me mueve el corazón. La RAE dice en su quinta acepción de la palabra acompañar: «Participar en los sentimientos de alguien». De hecho, es una frase que me repiten mucho: «¿Tú me acompañas mi niña?».

Participar en los sentimientos de alguien, es algo que conlleva responsabilidad, y no hablo únicamente en el sentido laboral, sino también por supuesto en el personal. Formamos parte de una forma u otra de la vida de muchas personas, del sentir de muchos, y hay que tener especial cuidado con esa participación, porque no podemos olvidar que el poder de participar, a veces no lo hemos dado personalmente, sino que nos viene impuesto. Y así llegué a la vida de las personas con las que trabajo. Y por eso les pedí permiso. Acompaño su día a día, les hablo de gratitud, paciencia, inteligencia emocional, normas, límites, orden, gestión de conflictos, autoconocimiento, salud bucodental, les muestro cómo hacer cosas que tenían olvidadas, cómo integrar otras cosas nuevas, practicamos el manejo del dinero, les acompaño a especialistas, a hacer compras, al teatro, a música, etc. Quisiera decir por si no resultara evidente o no se pudiera deducir de mis palabras, que este acompañamiento, irremediablemente, funciona en ambos sentidos. Aprenden ellos, pero a la vez aprendo yo también. Y aprendo no solo de ellos sino también de mí misma.

Empecé un borrador de este escrito diciendo: «Soy una persona a la que no le molesta ver a alguien llorar, que no utiliza la frase «no llores». Porque creo firmemente que cuando una persona llora, es porque lo necesita. Llora para algo. No digo ni siquiera por algo sino para algo. Y es que hace tiempo que cambie el por qué, por el para qué. Y fue ahí cuando un mundo nuevo se me abrió en el camino. ¿Por qué lloras? A veces no sabemos el por qué. A veces lloramos sin saber por qué. Pero lo que casi siempre tenemos claro es para qué lo hacemos: para que alguien nos escuche, para que alguien nos vea, para que alguien nos sienta, para que alguien nos acompañe». Y esta última palabra es la que me ha traído aquí.

Porque pensé en mi trabajo y pensé en lo que me ha servido y me sirve a la hora de acompañar: el para qué. Para qué lo hago. Lo hago para que puedan recuperar al máximo las habilidades que un día fueron perdiendo, para que adquieran autonomía, para que se diviertan, para que aprendan a escuchar. Pero sobre todo lo hago para que, si necesitan llorar, lo hagan, sin por qués y sin más razón que su necesidad.