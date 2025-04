Comenta Compartir

No es buen momento para ser parque en Badajoz, donde no todo es escuchar risas de niños jugando sobre ti. En 2006 se hizo el ... Parque de la Villa en la margen derecha y en 2007 el titular que explicaba cómo había cambiado la vida del barrio decía '600.000 euros a la basura'. Los vecinos lo reventaron con hogueras y quads nada más ser inaugurado y el alcalde Celdrán dijo que ya no se gastaba más dinero de los pacenses allí. Ahora el Ayuntamiento tiene en la agenda reformarlo, como el que levanta el castigo a ese niño travieso que casi quema la cocina, pero la semana pasada el concejal Coslado no tembló cuando se llevó lo poco que quedaba aprovechable del parque del Cerro de Reyes al saber que se lo estaban cargando unos vecinos y sus caballos.

Ayer en La Pilara se manifestaron madres y niños porque no les arreglan su parque infantil, que tiene astilladas sus piezas de madera. No entro en cómo se rompe una estructura así, si algunos niños juegan con hachas o si el fabricante nos ha timado, pero los parques cuanto más homologados, más caros y menos duran. Solo hay que ver el aspecto de esos suelos de caucho en cuanto les pasa por encima un verano y dos inviernos. Un día juraría que vi la volandera y los columpios de mi guardería reubicados en una venta de Badajoz con varias manos de pintura sobre el acero. No creo que el barco pirata de turno en colores pastel sea tan sostenible, ecológico y circular como para aguantar cuatro décadas.

