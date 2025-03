¡El parque está a salvo, jefe!

Cuando Dolores Gómez Tejedor Cánovas dirigía el archivo municipal de Badajoz en más de una ocasión dirigí mis pasos hacia el último piso de la ... casa consistorial. El lugar era el que correspondía a la consideración que se tenía de la documentación antigua, para muchos de la casa no debía ser otra cosa que el almacén de los papeles viejos, pero el tesón de su directora consiguió que la valoración cambiase y terminó ubicándose el Archivo Municipal en unas dependencias dignas al mismo en el edificio de una antigua sede bancaria, donde actualmente radica. No obstante, la amabilidad de Dolores suplía en demasía las incomodidades de las dependencias del «archivo» y pude acceder a muchos libros de acuerdos capitulares, especialmente de la segunda mitad del siglo XVIII, que para mí eran especialmente interesantes, pues es un momento de cambio en la sociedad de Extremadura por los problemas derivados de las crisis de subsistencia; nos hicieron gracia las bandadas de «gorriatos», el extinción de los animales de cerda en las plagas de langosta en verano y en las de babosa en los inviernos de abundantes lluvias; pleitos con la Mesta, asunto que después trataría en extenso Tomás Pérez Marín, y la limpieza de los montes.

Los graves incendios que asolan gran parte de la península Ibérica han puesto de manifiesto el mantra del ecologismo radical urbanita y del cambio climático, teñido de animalismo. Quienes conservan el campo no son quienes provistos de cámaras fotográficas se acercan los fines de semana para contemplar el paisaje, que siempre es conveniente que las gentes de las ciudades conozcan el mundo rural y los niños aprendan que la leche no sale de la nevera sino de las ubres de vacas, ovejas y cabras. Los que viven en el mundo rural y viven del mismo, al menos antes vivían de él, son quienes conservaban el paisaje y el mundo rural en su más amplio sentido. Ahora han sido desplazados a las ciudades.

Sobre los bienes de propios y comunes, Jovellanos en su 'Informe sobre la Ley Agraria', escribió que eran «escuela de holgazanería y malas artes». En Dinamarca, país que se cita para seguir su senda en muchos aspectos se exige una contraprestación social a quienes perciben ayudas del Estado. En España nadie se apunta al fracaso electoral. Aquí subvencionamos a propios y extraños. Observen la prodigalidad de Pedro Sánchez repartiendo euros por mor de pandemia, crisis, inflación... cualquiera es bueno para sembrar, para recolectar después, pues por ello se siembra para recoger la cosecha más tarde ¡Nosotros somos así, señora! Dirían los clásicos.

Era una institución la de los bienes de propios y comunes que venía de antiguo, pero necesitaba una actualización y se tomó la peor de las opciones, su venta con lo que los lugareños se vieron desposeídos de una zona de cultivo que les ayudaba a subsistir. Se pudieron repartir en enfiteusis y a través de un pequeño canon el Estado hubiera recuperado su hacienda y al mismo tiempo fijado la población en el campo, en el mundo rural, pero terminaron, vendiéndose, y solo algunos pueblos gozan de ellos o de parte de lo que tuvieron gracias a la intervención de José Moreno Nieto, quien a finales del siglo XIX planteó demanda ante Estado para salvar los de Siruela y por extensión salvó la de tantos otros pueblos. Tan agradecido estuvo el pueblo extremeño con su benefactor, que terminó teniendo erigida una estatua en Badajoz, frente al Teatro de Ayala, erigida por subscripción popular y raro es el pueblo extremeño que no tiene dedicada una calle en su honor.

Pues uno de los temas en que más se incide en los libros de acuerdos capitulares es en la limpieza de los montes, como se incidía en los precios de los consumos, el pan, el aceite, la carne... y hasta el precio del hielo. Badajoz tenía su pozo de nieve en Villar del Rey, donde se almacenaba nieve durante el invierno protegida por capas de paja, que hacía de aislante. En verano algunos podrían hacer un sorbete, pero sobre todo estaba dirigida hacia los enfermos. Los acuerdos sobre la limpieza de los montes se tomaban siempre en invierno, de ahí que el pueblo llegase al convencimiento de que «los fuegos se apagaban en invierno». La limpieza se extendía hasta Matamoros y Valle de Santa Ana, que son citados en las actas capitulares. Por otra parte, además de la intervención directa limpiando de maleza caminos, guiando chaparros y carrasqueras en encinas, se metía el ganado, ovejas y sobre todo cabras, que, como corta césped de parcela urbanita, aligeraban de maleza y biomasa el suelo. A ese nivel estaba la prevención contra los fuegos. La explotación tradicional de los montes era la mejor de las prevenciones.

No por ello dejaron de producirse fuegos en el campo. La incidencia climatológica como los rayos producidos por las tormentas siempre hicieron estragos y continuarán haciéndolo, pues no podemos llenar el campo de pararrayos (la invención de Benjamín Franklin es posterior), aunque por el camino que vamos no apostaría sobre ello, sobre todo con la proliferación de los «huertos eólicos». ¿Qué manera de suavizar una instalación industrial cuyo objetivo es producir energía eléctrica, pero no lechugas, que es a los que se dedicaban los huertos? Un labriego tiene dificultades de construir o mejorar su casa en el campo por aquello de molestar a las aves. Ya se sabe, quien sobra en el campo es el hombre. Pero cuando se trata de instalar molinillos de viento por estos perdemos el oremus.

Después las motivaciones de los incendios, sobre todo a finales del siglo XIX fueron otras. Los campesinos se vieron privados de las tierras de cultivo tradicionales. Se entró en conflicto con los nuevos propietarios, pues sus intereses no siempre fueron confluyentes y el fuego se convirtió en brazo ejecutor de sentencias dictadas por la irracionalidad y el cabreo y no por tribunales de justicia. El conflicto de intereses se ha expresado durante nuestro tiempo también, pues la quema de producciones y bienes, en ocasiones, ha sido consecuencia de intereses contrapuestos entre ganaderos y repobladores de masa forestales para la industria en algunas zonas, entre propietario y cazadores furtivos, entre... Así llegamos a la actualidad, donde las altas temperaturas se han aliado con el abandono de los montes donde la maleza y la biomasa están esperando a cualquier rayo perdido o cualquier desalmado pirómano.

¡El parque está a salvo, jefe! Con estas palabras se dirigió un trabajador al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en Casas de Miravete. En el tardofranquismo se hizo una campaña contra los incendios, que tuvo cierto éxito: Cuando el monte se quema algo suyo se quema; y el paisano añadía: ¡Señor conde! Hoy ¿quiénes serían los condes?