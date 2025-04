El parque de Castelar

Comenta Compartir

Hacía años que no iba al parque de Castelar, el parque de referencia en Badajoz junto a los de la Legión. La sorpresa ha sido ... mayúscula, no solo la suciedad impregnada en la zona del estanque donde los patos y las palomas acostumbran a esperar ansiosos a que los pequeños les den alguna chuchería, algo típico desde mis años de infancia donde había una señora con una cesta de mimbre. Dada la situación geográfica del parque y, sobre todo, en unos días de fiesta en los que está demostrado que es donde más viajan los ciudadanos, tanto a la playa como a la montaña, viajes culturales, gastronómicos o de familias que quieren que sus niños conozcan otras tierras y otras costumbres tengan a nuestra ciudad sumida en el más absoluto abandono. Mi asombro fue mayúsculo al acercarme con mi nieta a la zona de juegos infantiles, no podía dar crédito a lo que veía y no entiendo cómo es posible que después de una pandemia, donde las maestras y maestros se han esforzado al máximo para que nuestros niños tuvieran la máxima higiene posible, en cuanto al lavado de manos y desinfección, ese parque conocido como el de los patos tenga todos y cada uno de los juegos llenos de una suciedad incrustada en sus agarraderos, asientos, barras metálicas etc. ¿Cómo es posible tanta prevención y cuidados en centros de enseñanza y tanta dejación en sitios públicos? De vergüenza, no, lo siguiente. ¿Cómo vamos a tener más pernoctaciones en Badajoz si es para salir huyendo en cuanto entran por cualquiera de nuestros accesos a la ciudad?

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director