El parque canino

Desde hace poco tiempo funciona un nuevo parque canino en el Cerro del Viento.

Existe ya otro en la margen derecho de los jardines del ... Guadiana. Me pareció un gran acierto su inauguración –no en vano Badajoz tiene más de 25.000 perros censados– así como este otro, que incluso tiene 'columpios' caninos, algunos de los cuales me parecen que están más para decorar. Aunque actualmente no tengo perro, he tenidos varios pastores alemanes a lo largo de mi vida, y mis padres ya mayores un magnífico Serra de Estrela (raza portuguesa).

Ahora se habla mucho de maltrato animal y para solucionarlo se comienza a tramitar en las una Ley de Protección y Derechos de los Animales. Son varias las paradojas que vislumbro. ¿Será necesario tener una formación especifica para tener un perro? Si eso es así, para tener un hijo habrá que hacer un máster de varios años... Se entrevé una humanización de los animales que es desproporcionada. No es infrecuente ahora que algunos veterinarios pregunten por el 'hijito' refiriéndose al perro o al gato, o chicas jóvenes y no tanto se intercambian con pasión –como yo he escuchado– consejos y experiencias de sus perros como si se tratara de sus hijos. Al tener un perro, una persona normal asume el cuidado propio que exige, pero nos estamos pasando de rosca. Es verdad que algunos desalmados matan los galgos con una visión utilitarista porque ya son viejos, no sirven o ya no les viene bien y además les cuesta dinero. Es duro decirlo, pero es la misma postura que subyace en la eutanasia o el aborto. Se descartan porque no me viene bien o ya es no 'útil'. Será necesario tramitar primero una Ley de Protección de Discapacitados, No-nacidos y Ancianos. Pero pienso que en el fondo la finalidad de esta ley es acabar con la fiesta de los toros, con el argumento del maltrato animal y porque son un símbolo de la España que quieren destruir.

