Parón a Sánchez

El Tribunal Constitucional, que no tiene ideología, le ha dicho a Pedro Sánchez que no, que en España hay que respetar las leyes y que no se puede buscar la modificación de las mismas por la puerta de atrás para satisfacer nuestros deseos o el ... de nuestros amigos, pues si así lo hacemos caemos en una bochornosa dictadura, como aquellas que celebraron sus ahora socios podemitas. Sánchez es un caprichoso sin poso jurídico, pero tiene gente formada a su alrededor y da tristeza pensar que confunden su lealtad con el borreguismo. Claro que podía ser peor y esos ilustres letrados estén tentando suerte para saber por dónde descabellar en la hora precisa a la España actual. De momento esos juristas, entre los que se encuentra el ministro Félix Bolaños, ante el varapalo sufrido, tratan, con un populismo estúpido, de agitar a las masas, poner en la calle a muchos españoles que desconocen que si la decisión del Alto Tribunal es muy grave, lo es porque era gravísima la propuesta sanchista, pues de haber prosperado sí se hubiese roto todo el sistema constitucional y puestas entredicho todas las garantías. ¿Piensan Sánchez, Bolaños y demás compañeros que el Constitucional es un simple arregla-tornillos desajustados? No. El Constitucional con su resolución ha dicho a todos los españoles que está ahí para velar por nuestra seguridad, para que sea respetada por todos y, especialmente, por el Gobierno, Y que si él, cómo Tribunal, realmente, necesita algún ajuste, que se haga por el procedimiento que una Ley Orgánica necesita y no con unas enmiendas chapuceras.

Cartas a la directora