Hoy, 8 de marzo, es un buen día para hablar de paridad, pero sin olvidarnos de algunas de sus aristas. El gobierno de coalición, sabedor ... de que le quedan unos meses de ejercicio político antes de la inevitable alternancia, se está dando prisa en dejar su sello igualitarista en forma de leyes y decretos, aunque algunos no hayan salido bien como la llamada ley del 'solo sí es sí'. No tengo nada que objetar a ello. Así, han visto también el BOE la Ley del Aborto, la 'Ley Trans' (de cuyos flecos es pronto para conocer el alcance en sus probables problemas de aplicación) y ayer mismo la llamada Ley de Paridad, que obligará a una representación igualitaria de hombres y mujeres, en principio, en puestos relevantes tanto del sector público como en el privado, pero que deja abierta la puerta a la necesaria reforma de legislaciones actuales para que esa paridad con el tiempo se extienda a todos los ámbitos de la sociedad. Es inevitable que planee sobre esta legítima intencionalidad de igualdad de género el fantasma de la discriminación positiva, como ya está pasando, por ejemplo, con la también reciente Ley del Empleo, que introduce como novedad más destacada la priorización del colectivo LGTBI en las políticas de empleo. Es decir, que el SEPE tendrá que brindar una atención preferente a quienes se declaren gay, lesbiana, bisexual o transexual.

¿Cambiarán con la ley de Paridad los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad para acceder por oposición o concurso a las plazas de la Administración pública? ¿O se reservará un cupo igualitario para hombres y para mujeres, como ya existe para discapacitados? Tendría su lógica si luego se quiere que los puestos directivos también sean paritarios. ¿Se garantiza así realmente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres?

Son muchos los interrogantes que salen al paso. A veces las leyes no son capaces o adecuadas para romper las inercias sociales cuando pierde fuerza el concepto de «colectivo vulnerable». Me explico: el porcentaje de mujeres maestras de educación infantil es de un 96%, y en el resto de enseñanzas no universitarias, del 72%, copando el 67% en puestos de dirección. ¿Será justo aquí aplicar la paridad despojando a las mujeres de una buena parte de su representatividad en aras de un igualitarismo por decreto? Nadie ha obligado a las mujeres a elegir mayoritariamente la profesión docente, como tampoco nadie las obliga a no estudiar informática y electrónica en FP, o acceder al mundo empresarial. Esa libertad no se puede alterar después con políticas de cuotas paritarias aduciendo el machismo de la sociedad.

Una cosa es introducir listas cremallera en la Ley Electoral, y otra forzar una paridad postiza en esferas profesionales contraviniendo tendencias de género que no se deben a ninguna discriminación, sino a la libre elección.

¿Acabar con la desigualdad? Pues claro. Pero ni hombres ni mujeres merecen que la discriminación venga precisamente de una ley. Como tampoco merecen, quizás, una ministra de Igualdad que diga «vosotres» o «todes».