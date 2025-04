Parejas sostenibles

Según cantan cifras y estadísticas, después del verano muchas parejas ponen fin a su relación, al parecer uno de cada tres divorcios se produce en ... el mes de septiembre. El roce no siempre hace el cariño, por eso en este septiembre, supongo, lloverán las demandas de divorcio, por eso y por otras cuestiones prácticas, porque agosto es un mes judicialmente inhábil.

Parece, también, que la sociedad de consumo propicia que a la menor contrariedad o disputa se decida cortar por lo sano. Pasar más tiempo juntos encabeza la lista de las posibles causas de separación después del bochorno, seguida de las expectativas vacacionales, demasiado altas y que muchas veces no se cumplen; o no ponerse de acuerdo en el destino; o desacuerdo a la hora de elegir el ocio; no saber qué hacer con los niños; problemas económicos; llevar a la mascota o dejarla en una residencia canina; llevarse a la madre o al suegro; pasarlas en familia o con amigos; o pequeñas heridas que parecían cerradas y, con el roce continuo, se abren. O cuando las expectativas personales eran irreales y uno de los dos cree estar perdiéndose algo por vivir en pareja. Estas, y miles más, pueden ser causas que hagan peligrar la armonía.

Razones que potencien la frustración entre dos pueden ser muchas, Rosalía, sin ir más lejos, lleva despechá' todo el verano: «Baby, no me llame' que yo estoy ocupá' olvidando tus males». Y antes, Raffaella Carrà aireó su despecho a los cuatro vientos: «Fantástica esta fiesta con amigos y sin ti».

Canciones aparte, cada persona es un mundo, y cada relación, también. Pero lo que es un hecho es que la convivencia estival en ocasiones resulta mortal, y esas vacaciones soñadas, depositarias de tantas ilusiones, se convierten en caldo de cultivo para que una desavenencia latente estalle. No mata, pero hiere. Nada mejor que una buena dosis de baile contra el mal de amores, Rosalía lo mueve de lao' a lao' y le funciona.

Esta santa sociedad de consumo tiene culpa de muchos males, del mal de amores también, el afán por consumir llega a la propia pareja. Muchos famosos exhiben mansiones, yates o parejas como si todo fuera la misma cosa de usar y tirar. Lo importante es cambiar, cambiar de lo que sea, de casa, de camisa o de pareja, la cultura del usar y tirar. Lo de la ropa, dicen, tiene los días contados, vamos hacia una economía circular, con textiles de larga duración y sostenibles, que evite mezclar materiales o llenarlos de abalorios.

Me pregunto si con las parejas pasará como con la moda, algunas parecen tejidas de forma sustentable, otras son insostenibles. Hay vestidos reciclables que se pueden convertir en falda o blusa; algunas parejas pueden reconducir la pasión, convertirla en cariño o tolerancia o paciencia. En cualquier caso, siempre quedarán los juzgados. Y la Carrà, para tomarse las rupturas a golpe de melena: «Búscate otro más bueno, vuélvete a enamorar».

Y en cualquier caso siempre nos quedará el próximo verano, recemos para que así sea. Será tórrido, calurosamente hablando, lo otro corre a cuenta de cada cual.