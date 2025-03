De la pared al cielo

Después del ajetreo navideño, por fin termino la lectura de una novela que dejé a medias antes de los turrones y las uvas. De 'Visitation ... Street' me han sorprendido las descripciones de los murales que pinta un personaje; de su precisión detallística surge el movimiento en las pinturas.

El personaje, Ren, ha utilizado las ocho columnas de un destartalado edificio ubicado en un peligroso barrio sin iluminación para pintar. Cuando el autobús enfila la calle y los faros iluminan el edificio se ve la pintura. Se trata de un chico saltando, quien, zancada tras zancada, toma impulso en ocho movimientos diferentes; a medida que la luz barre las columnas se puede apreciar el progreso del salto. La primera vez que Fadi lo contempla no puede apartar la vista, y aguarda en la oscuridad una larga media hora a que otro autobús haga su recorrido para verlo de nuevo.

Desde que lo leí, la imagen del chaval saltando no se me va de la cabeza, visualizo su brinco en la primera pilastra, y, me pasa como al observador, después de la pirueta en la octava columna, casi puedo oír el ruido del cuerpo al estrellarse contra el suelo.

Escucho una noticia sobre arte callejero: Entre los cien murales seleccionados por la plataforma especializada en arte urbano, Street Art Cities, hay veintinueve españoles, de los cuales cinco son extremeños.

No he visto al saltador del barrio neoyorquino Red Hook, Brooklyn me queda un poco lejos, pero he ido a Salorino, donde se halla una de las obras finalistas. La pintura muestra a un orgulloso gallo azul extremeño, obra de Jesús Mateos Brea, quien es, además, autor de otros dos murales también seleccionados para la final.

Pasear por Salorino es ‘paseArte’. En una calle una chica y un dálmata recuerdan el confinamiento; el espectáculo de la berrea al volver otra esquina; un chaflán sirve de expositor: cerámica, horma y tinaja en una cara, en la otra, una manta de ganchillo resalta sobre el añil de la pared, más azulado que el del cielo. Y aves, muchas aves en las paredes de Salorino. No hay que sacar entrada, ni pagar, ni reservar, ni entender de arte. Vas, miras y admiras.

Brea tiene otro mural en Cedillo; aquí ha pintado una vista aérea del encuentro entre el Tajo y el Sever, un trampantojo sin más límite que el cielo.

La segunda descripción muralística que hace la escritora de Brooklyn en el libro no es menos bella ni menos poderosa que la primera. El personaje dibuja la popa de un crucero sobre la persiana de un colmado. Al caminar, las rugosidades de la chapa logran un efecto óptico: el agua ondea y el barco surca las aceras de la calle Visitation.

No he pisado esa calle, pero sí las de Carbajo. Allí, Brea rinde homenaje al gran Félix Rodríguez de la Fuente, quien contempla el plumaje recién desplegado de un águila imperial. Me sucede igual que cuando leía la novela: casi puedo oír el aleteo de la rapaz al remontar el vuelo desde la pared y elevarse hasta el cielo.