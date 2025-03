Comenta Compartir

No sé si envidio las vacaciones de la Princesa de Asturias. Al menos la parte que se hace pública. Prefiero estar en su colegio a lo Torres de Malory mixto y tan progre como Netflix. Es verdad que se ha librado del paripé de la misa del domingo de Resurrección (los últimos años iban a la foto, salvo doña Sofía, que sí estaba allí, como el dinosaurio). Pero tener que ir a ver refugiados de Ucrania (que está bien, que está bien) o, sola, a un instituto de pelagatos para escuchar una charla sobre ciberseguridad no se lo cambio yo. Según cuentan las crónicas, los jóvenes de Leganés estaban encantados. «Le he dicho que si se podía hacer una foto y ha accedido de muy buenas maneras. Pensé que no me iba a escuchar, pero sí que lo hizo», contaba Ibrahim, de padre marroquí y madre jienense. Que la heredera está bien educada nadie lo puede discutir. Apuesto mis mejores zapatos a que la Princesa nunca va a gritar a los periodistas inconveniencias desde un caballo (la campechanía heredada, ya saben). El lugar común de la preparación del Rey es en sus hijas, además, la educación y las maneras. Que nadie pueda criticar nada de ellas. Tampoco le envidio la madre tigre. O sí, no sé.

Otro alumno dijo: «Es muy parecida a nosotros». Como si se hubiera bajado de la nave de 'V', a lo Diana, y no de un coche al llegar al instituto. Además, no come ratones, come brócoli. Mira, es lo contrario de lo que dice Laurence Debray de don Juan Carlos la primera vez que lo visitó en La Zarzuela. Vale que es 'groupie', pero Debray cree que la pompa y el boato de un presidente de Francia está muy por encima de la que exhibe un rey de España. Y de niño un presidente no ha tenido esos coñazos de futura reina.