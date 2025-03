Parece el tren de la bruja

Comenta Compartir

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, defendió el nuevo servicio ferroviario: «Es un pasito, pero un pasito importante al fin y ... al cabo». Estas declaraciones creo son una falta de respeto y una vergüenza para toda la sociedad extremeña. El viaje inaugural se ha hecho recientemente en nuestra tierra por tren y exclusivamente para autoridades incluido el monarca. Por ese camino vamos mal, señor Vara. La gran mayoría de extremeños nos sentimos engañados porque esto ni es AVE, como pretendió el Gobierno al principio en su invitación a la inauguración ni –como luego rectificó el ejecutivo central ante las críticas– es un tren de altas prestaciones. La polémica, lejos de mitigarse, ha provocado más indignación, sobre todo tras los incendios que ha habido en esa zona tan abrupta y fácil de arder. «No era el momento», decía con toda la razón el colectivo Milana Bonita. Ni siquiera tenemos un tren «semidigno», han traído al Rey para inaugurar una obra que está sin acabar, sin electrificar y sin terminar por completo. Lo que queremos los extremeños es un tren digno, que no se pare, que no se queme, que no salga ardiendo en medio del campo y que los usuarios no tengan que tirar del freno de mano porque no funciona el aire acondicionado en plena ola de calor, como hace unos días.... Al parecer le dicen el «tren de la bruja», de los que ponen en los cacharritos de las ferias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora