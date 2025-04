Si no paran... empezamos

Comenta Compartir

Si no somos capaces de pararles los pies a las grandes multinacionales como los bancos, las eléctricas, etc. que además de forrarse de millones nos ... están empobreciendo, habrá que buscar otros caminos de autofinanciación y poner las cosas en su sitio, sobre todo en las zonas vaciadas de España, que siempre somos las mismas, después de haber enriquecido a las demás: Extremadura, las dos Castillas, Aragón, etc. Y ha tenido que ser el Ayuntamiento de Ballesteros de Calatrava (Ciudad Real), con solo 416 habitantes, quien ha promovido la primera comunidad rural de energías renovables, que estará operativa en España como 'Ballesteros genera', con el apoyo de la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava, gestionada con fondos Leader. El proyecto tiene una inversión de 338.000 euros, de los que 138.000 son de aportación europea a través de la AD y su alcalde, Juan Carlos Moraleda Herrera (PSOE), ha destacado el hecho de ser los pioneros en España en esta comunidad rural de energías renovables y ha agradecido la colaboración de la AD del Campo de Calatrava, «con la que queremos que Ballesteros siga figurando en el mapa del progreso y la vanguardia del país, y a la vez luchar contra la despoblación y a favor de la eficiencia energética y las energías limpias». Al final el presidente de la comercializadora ha dicho que el contenido de 'Ballesteros genera' tiene por objeto crear la infraestructura necesaria para la generación, almacenamiento y distribución de la energía que abastecerá a los hogares y empresas de la comarca, abaratando su coste un 80%. Esto es imaginación y valentía.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director