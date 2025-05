Comenta Compartir

En política vale todo, dice un buen amigo mío y tal vez no le falte algo de razón, aunque generalizar no es bueno. Pero en ... este país asistimos atónitos a auténticas paradojas políticas. Los socios del gobierno de Pedro Sánchez le han declarado la guerra y, por si fuera poco, se han aliado con los partidos catalanes secesionistas que ostentan representación parlamentaria en el parlamento español. Resulta esperpéntico que un partido que gobierna en coalición pida la dimisión de una ministra del partido que les ha proporcionado la entrada al gobierno. Y por si fuera poco, Unidas Podemos, no apoya una iniciativa legislativa que ha salido del Consejo de Ministros del cual forman parte. Pero claro, en Unidas Podemos no les interesa romper la coalición con el PSOE, pues las encuestas nos señalan un gran desplome en el partido morado. Y si a esto le añadimos que Yolanda Díaz decide fundar el partido Sumar, distanciándose de sus antiguos amigos, pues ya me dirán el panorama. Aunque falta legislatura, la campaña ya ha empezado y, aunque las elecciones andaluzas son las que van a marcar y mucho a España, esto se puede convertir en un potencial desgobierno como ya lo está siendo. Digo esto porque los socios de Sánchez no le apoyan en todo y él, que no cesa de llamar a los del PP corruptos por la mañana, les llama por la tarde para llegar a acuerdos. O estos se abstienen y los proyectos salen adelante.

Pedro Sánchez se amarra al poder y aguantará todo lo que venga. El tiempo que queda de legislatura se presume entretenido, pero ojalá los ciudadanos no salgamos perjudicados. Veremos muchas batallas entre socios de gobierno, aunque después se darán la mano. El caso es que siempre haya poltrona. La sensación que tenemos de todo esto muchos ciudadanos, es que a algunos políticos les importamos un bledo. Y desde Europa nos han dado ya los tres avisos, como en los toros.

