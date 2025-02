El programa Compañía hace única a Extremadura

Cómo el programa Compañía sigue haciendo única a Extremadura. Así comenzaba un reportaje publicado en el diario HOY hace unos meses en el que se contaba la historia y cómo funciona el programa Compañía que, desde hace 20 años, hace a Extremadura única en España. ... Un programa pionero que sigue siendo único, gracias al Servicio Extremeño de Salud y a la Asociación de Ayuda a las Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias.

AFAL comenzó su labor en 1995, abordando la ayuda de alojamiento gratuito, traslado y apoyo psicológico a familias adolecidas de leucemias, y acogiendo en años posteriores a las afectadas por otras enfermedades oncohematológicas como linfomas, mielomas y aplasias. Un apoyo económico y un acompañamiento emocional que ya se entendía como necesario por aquel entonces y que, en estas dos décadas, ha dado soporte a más de 4.000 familias extremeñas a las que no hemos soltado de la mano.

El diagnóstico de este tipo de enfermedades, muchas de ellas con largos tratamientos lejos de su ciudad de origen, no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familiares. Y es, en este contexto, donde el papel de asociaciones de apoyo y gestión, como AFAL, cobran un protagonismo esencial. Un papel crucial que se traduce en números. En lo que va de año 327 familias, de 119 localidades extremeñas han sido atendidas. Y han hecho uso de 3.904 habitaciones en las nueve viviendas que el programa Compañía tiene a disposición: cinco en Madrid –cuatro desde marzo–, una en Barcelona, una en Salamanca, una en Toledo y otra en Badajoz, y 666 en hoteles de varias localidades de España como Sevilla, Salamanca, Santander, Ciudad Real, Málaga, Valencia, Cáceres, Plasencia, Mérida, Oviedo o Córdoba.

Y para que AFAL siga siendo esa «red de solidaridad y esperanza» que ha sido para tantas familias extremeñas, es imprescindible que cuente con el apoyo no solo de la comunidad –los casi 2.000 socios que nos avalan–, sino también de todas las instituciones. Necesitamos más recursos económicos por parte de la administración pública puesto que el coste de los alquileres de las viviendas, las reservas de hoteles y traslados se incrementan y no podemos seguir afrontando esas subidas con los mismos presupuestos que en años pasados. Porque asociaciones como la nuestra necesitan recursos para poder seguir brindando sus servicios de manera gratuita y con la misma calidad y dedicación. Y lo hemos seguido haciendo incluso sin ellos. Desde el 1 de agosto, y ya sin recursos económicos de la subvención para las reservas de hoteles del programa Compañía, con el programa Hotel, gestionado por la ONG y subvencionado por el SES, se han atendido a 15 familias y se han ocupado 87 habitaciones. Hemos seguido trabajando y atendiendo a aquellas familias extremeñas que nos han necesitado. Porque es imposible no hacerlo. Es un deber de todos, desde las administraciones públicas hasta los ciudadanos, reconocer y apoyar estas iniciativas. La solidaridad, la empatía y el compromiso con quienes atraviesan momentos de crisis son los valores que definen una sociedad justa. Y AFAL es un ejemplo de cómo el trabajo en equipo puede marcar la diferencia. El programa Compañía es un modelo a seguir en el ámbito de la salud y el apoyo social. Porque los pacientes y sus familias no deberían enfrentarse solos a una enfermedad y gracias a AFAL no tienen por qué hacerlo.