Sin papeleras en Fuente Concejo

Comenta Compartir

Corría el años 2015 cuando vine a vivir al 8 de Fuente Concejo en Cáceres. Desde entonces vengo observando y padeciendo que los alcorques de los árboles y el cesto para la publicidad que tenemos a la entrada del edificio sirven como depósitos de bolsas ... con heces caninas, botellas, latas, mascarillas, colillas y basura en general. No existe papelera alguna en esta calle, desde Caleros hasta la carretera que conduce al santuario. La gente, en vez de bajar hasta los contenedores y luego subir la cuesta, opta por esparcir la inmundicia donde sea. Los árboles no se atienden porque los operarios no aparecen por aquí, siendo el que esto escribe el regante y cuidador de los citados. En múltiples ocasiones he solicitado al Ayuntamiento como vecino particular, como presidente de la comunidad y también nuestro administrador de fincas, como mínimo, una papelera a la altura del referido sitio. No he recibido palabra mala ni obra buena. Por los clavos de Cristo, que solo se pide una papelera, que basta una abrazadera para sujetarla a la señal de tráfico o al poste de madera. Que no redunda en mí, que es en beneficio de la ciudad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión