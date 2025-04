Papel, leer, escritos

Comenta Compartir

Hay quien presume de haber leído mucho. Cuánto. Cuánto es mucho. Dos mil, cinco mil libros. Y qué. Las alforjas llenas. Bien. El odre de ... la memoria hasta los bordes. Todo ha ido quedando ahí. Dónde. Los años no tienen piedad. ¿Qué recuerdo ahora de Salgari o de Verne? Nada. ¿Dónde fueron Somerset Maughan, Pearl S. Buck o Lajos Zilahy? ¿Por qué leería yo de adolescente aquellos novelorios traducidos del inglés? Menos mal que llegaron pronto 'Vela y Ancla' y Platero, pequeño, peludo, suave... y empezamos a descubrir el sabor de nuestro idioma escrito por compatriotas. Largo me lo fiaréis. Cuánto habremos leído. El odre de nuestra memoria está horadado como si le hubieran dado un tiro con postas. Por sus agujeros van cayendo las lecturas de antaño. ¿Knut Hansum? A qué ton aquellas prosas de entonces. Gracias a que apareció Homero y nos iluminó con Ulises y 'La Iliada'. Lástima no haber oído el griego clásico de Héctor, Agamenón, Príamo o Menelao. Hasta aquí hemos llegado, hermanos. Leímos luego la Literatura Española, desde San Millán hasta la novela y poesía de posguerra; hasta antes de ayer, como el que dice. Y qué. Qué cansancio. Qué lástima ir perdiéndolo todo. La gente lee unas cosas... Tanto tiempo, tantos años. Qué locura tan festiva aquella tarea de cada curso, al abrir el libro de texto y... El Cantar, las jarchas, «Estos Fabio, ay dolor, que ves ahora», «Un soneto me manda hacer Violante», «Miré los muros de la patria mía»... y de repente, nada. Ya no somos nadie y todos nuestros amados clásicos se van cayendo por los agujeritos de nuestros recuerdos. «Me tiraste un limón, y tan amargo...». Resignación. Hay quien lee estos novelorios insufribles de hoy e ignora el 'Soliloquio del farero'. Me hago cruces. ¿Lulú? ¿Qué Lulú? Para cochinadas vaya usted a ver al señor Marqués de Sade, señora. Yo prefiero sentarme con los cabreros a oír el discurso de Nuestro Señor Don Quijote, «y honrarme con mi vellorí de lo más fino». ¿Cómo tanta pendejada sin haber conocido a Monipodio o a Pablos el Buscón? Pero vamos a ver. Oigan a doña Elvira y a don Marcelo Gullo. Si es que somos el idioma del Río de la Plata, del Chaco, de Santa Cruz de la Sierra, del Piura, de El Callao, de Panamá, de San Pedro Sula y de Michoacán. ¿Pero no se dan cuenta de lo que dicen los hispanoamericanos? Miren, oigan a César Vallejo: «Hoy me gusta la vida mucho menos/ pero siempre me gusta vivir: ya lo decía. / Casi toqué la parte de mi todo y me contuve/ con un tiro en la lengua detrás de mi palabra».

Ya no leo más. En todo caso recobraré aquello que tanto amé. 'Trilce', 'Los heraldos negros', 'Crepusculario'. Me rilo con «Me gustas cuando callas porque estás como ausente, y mi voz no te alcanza...». «¡Tú lo que eres es un carcamal retrógrado, fané y descangayado!», me increpa mi moderno vecino, cool y friqui. No lo niego; pero que me quiten lo leído: «Es hielo abrasador, es fuego helado/ Es herida que duele y no se siente/ Es un soñado bien, un mal presente...». Eso.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY