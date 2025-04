De papas y perdones

Pues no, contra lo que pudiera parecer por el título de esta columna, no voy a hablar de lo que ustedes están pensando. Hoy voy ... un poco al despiste. Sabido es que Henri Breuil (1877-1961), conocido en la bibliografía especializada en Arqueología y Prehistoria como el abate Breuil por su condición de clérigo, también recibió el apelativo de 'papa de la Prehistoria', pues su figura de investigador de cuevas y abrigos con arte rupestre es un referente en la primera mitad del siglo XX, siendo junto a Hugo Obermaier el verdadero maestro de infinidad de investigadores en toda Europa. Hizo innumerables viajes en busca de joyas artísticas, y estuvo en España varias veces haciendo importantes estudios, sobre todo, en la zona levantina y centro peninsular.

Tras un periplo por las Batuecas en 1910, y gracias a los escritos de Juan Cabré y el placentino Vicente Paredes, viajó de nuevo en 1916 con pasaporte diplomático (era la I Guerra Mundial) por distintas zonas de Extremadura con el objetivo de estudiar las pinturas esquemáticas (Peñalsordo, Cabeza del Buey, Alange, Alburquerque, Hornachos, Guadalupe, Cañamero...), hasta un total de noventa abrigos, según el eximio prehistoriador Eduardo Ripoll, fallecido en 2006. Pero miren por dónde, otro investigador actual, Alexis Armengol, ha descubierto en un museo del norte de Francia numerosos fragmentos de paredes pétreas de cuevas españolas con representaciones prehistóricas, que el abate hacía extraer para llevárselas a Francia, donde tenía una colección particular que, a su muerte, fue donada a dicho museo. Allí se han localizado piedras con pinturas de cuevas de Albacete, Ciudad Real, Burgos, Salamanca (Las Batuecas) y Badajoz (Sierra de Hornachos) expoliadas hace un siglo. Menos mal que el descubrimiento de las pinturas de Maltravieso (1956) le cogió ya al abate muy mayor y no pudo estudiarlas, como era su primitivo deseo, pues de lo contrario la cueva cacereña quizá estaría hoy, por si le han pasado pocas cosas, algo «manca». En la legislación sobre Patrimonio Histórico que tipifica este delito, el expolio se identifica con saqueo y pillaje arqueológico. No sé muy bien si, globalmente considerados, los logros científicos del 'papa' Breuil eclipsan esta debilidad cleptómana, pero ahora que está tan de moda eso de pedir perdón por desmanes cometidos hace tiempo, sería bueno que alguien se retratara. Seguro que no será el estado francés, cuyo museo del Louvre es el santuario de todos los expolios mundiales habidos y por haber, y en la época en que sucedieron los saqueos del abate, los franceses decían aquello de «África empieza en los Pirineos», adoptando la expresión de Alejandro Dumas. Sería mucho más operativa la restitución de lo robado, pues Breuil infringió claramente leyes que lo prohibían. Por tanto, suscribo la intención de Francisco Buenavista, alcalde de Hornachos, de exigir la repatriación de los bienes patrimoniales saqueados. Toca mojarse a las instituciones, pero se puede lograr, aunque sea laborioso. Ahí tenemos a Aragón, que consiguió recuperar las pinturas del Monasterio de Sigena, expoliadas por el 'país' vecino, Catalunya.