Un Papá Noel para padres y jubilados

A veces tengo la sensación de que en mi ciudad compramos los muebles y, cuando están colocados, a alguien le da por cambiar el suelo ... y nos quedamos sin un sofá que ya está pagado. Va a llegar enero y los 500 niños de las escuelas municipales de música seguirán en casa tocando la flauta travesera con tutoriales de 'youtube'. Alguien se ha liado y la historia se resume en que tenemos a los profesores cobrando, pero no enseñando, debido a que no está contratada la seguridad de los cuatro colegios donde se imparten estas clases. La seguridad, sí, para el colectivo más civilizado de la ciudad, que solo pide que le abran la puerta al llegar, sacar sus partituras y que alguien cierre al salir.

Un problema parecido tienen los jubilados que quieren jugar al pádel, reivindicación tan fresca y saludable como la de estos niños que en vez de atontarse con un móvil desean sacarle notas a un piano. Pero aquí las pistas públicas no las pueden disfrutar los mayores debido a que Las Palmeras, y a veces también el Complejo Nuria Cabanillas, están cerrados porque la FMD, donde se acumulan más bajas que en la batalla de Troya, no tiene gente dispuesta a abrir y cerrar la puerta. Dame una palanca y moveré el mundo, decía Arquímedes. Dame un convenio y una lupa y enterraré recintos deportivos enteros, dijo un enlace sindical.

La última novedad es que estas navidades estrenamos pasacalles de Papá Noel. Me pregunto si irá algún concejal al volante de ese trineo. Entre el público, padres cabreados y jubilados indignados. Con semejante panorama, mejor no analizar lo de Ifeba, que por otro lío administrativo no sabemos si respira o pide una RCP. Al menos habrá Iberocio, ese gran párking cubierto de criaturas sin colegio. Si esa feria no saliera adelante a los padres y abuelos pacenses les arruinamos las fiestas.