Comenta Compartir

Las críticas insistentes de los sectores más reaccionarios de la Iglesia católica no hacen mella en el papa Francisco, que no renuncia a sus profundas ... convicciones. El cardenal alemán Müller, gran enemigo de Bergoglio, aleccionó hace unos días en Madrid sobre cuales «no» deberían ser los temas centrales de la Iglesia: ni el cambio climático, ni la política migratoria. Solo el Evangelio de Jesús, dijo. Frente a la muralla de críticas de personalidades de su propio entorno, el Papa no se arruga y deja oír su voz en un mundo que es plural. En su libro sobre los diez mandamientos ya reclamaba tolerancia cero con los abusos de menores por parte del clero. Uno de sus caballos de batalla. Y en una reciente audiencia a un grupo de seminaristas, alertó sobre el consumo del porno.

En respuesta a una pregunta acerca de cómo ser mejores cristianos aprovechando las redes sociales, comentó que «el diablo entra por allí» y se filtra incluso en los estamentos más inesperados. No se refería a la pornografía criminal de abusos a niños, «que es una degeneración», sino a la pornografía más habitual. El Pontífice considera que las redes sociales deben utilizarse bien y apostilló que la pornografía es un vicio que tiene mucha gente, laicos, laicas y también sacerdotes y monjas. A su juicio, eso es algo que debilita el alma y el corazón sacerdotal. En todo caso, la pornografía se extiende sin parar, algo que tendrá que ver con los sustanciosos beneficios que produce. El diario 'ABC' relataba hace poco más de un mes, que la red británica especializada OnlyFans, que vende contenido explícito para adultos, había obtenido en 2021 3.900 millones de euros, aumentado en un 160% sus beneficios. Y según el FBI, los ingresos anuales del cine porno en Estados Unidos estarían en torno a los 14.000 millones de dólares. A su vez, un estudio de Save the Children, publicado a finales de 2020, indicaba que niños y niñas ven pornografía por primera vez a los 12 años y casi siete de cada diez menores (el 68,2%), consume contenidos sexuales de manera frecuente, en la intimidad, a través del teléfono móvil y de contenidos gratuitos 'online'. Su conclusión fue que la violencia y la desigualdad suponen para estos chavales su primera percepción sobre el sexo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión