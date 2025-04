Comenta Compartir

Todavía vemos reportajes en la tele donde una señora de 90 años de Zamora (o de donde sea del interior) ve el mar por primera vez. Produce ternura. No la produce un señor catalán de mediana edad, contertulio en la radio, que el viernes fue por primera vez al Museo del Prado. A ver, el hombre estaba donde Alsina y el programa se hacía desde el museo, entre esculturas de sátiros. Y dice, sin rubor, que era la primera vez que estaba en el Prado. Un señor de la órbita de ERC, de Junqueras. Sé que es muy fácil la simplificación, hacer de la anécdota una categoría y todo eso tan burdo, pero, claro, este espécimen nunca habrá leído lo de Azaña, es decir, que el Museo del Prado es más importante que la monarquía o la república juntas. No digamos que la republiqueta. Provincianismo con carraca.

Este señor es tan extraño como un ornitorrinco. No se trata sólo de que no haya ido al Prado, es que lo diga (y no era una afirmación de desprecio por el centralismo madrileño). A veces es mejor callar. Como Pedro Sánchez no diciendo nada de Ione Belarra (sobre la acusación de prevaricación). Sabe que España no es Portugal y los chiquillos no se le van a rebelar. Ya puede Rufián gritar Netflix, que cuando llega el fin del ultimátum tanto en ERC como el PNV desisten de bloquear los Presupuestos. Tampoco dice Pablo Casado nada de Bárcenas y su última condena (y el partido como responsable civil subsidiario). Lo suyo es algo así como «Hasta aquí llega mi PP, de aquí para allá es pantano». En Podemos han vaticinado (pitonisos) que «vendrán más» condenas. Les ha faltado lo de «se vienen cositas», la frase estrella de los memos. Cómo les gusta descubrir el Mediterráneo. Ser viejas del interior.