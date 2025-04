Panicofilia

Estoy presentando mi nuevo libro '50+2', que considero oportuno en estos tiempos convulsos cuando cada día nos levantamos con más y más incertidumbres, que generan ... tanto nerviosismo extendido al pretender comprender el origen y los resultados de este proceso de cambio social.

Este libro recopila 52 artículos publicados entre los años 2009 hasta la actualidad en estas mismas páginas, a modo de reflexiones sobre los acontecimientos de algo más de una década desde la perspectiva sociológica. En todos los artículos subyace un argumento común: las crisis sistémicas, ya sean de origen financiero, económico, social, climático, humanitario..., y sanitario tras la covid-19; además de las crisis existenciales y personales que venimos padeciendo durante este periodo de miedos que afectan a la salud social y mental.

La cuestión principal que estimula la lectura de '50+2' es si estamos viviendo una época de cambio o un cambio de época. Yo, al menos, no tengo una respuesta definitiva, observando la caducidad corta de las tendencias sociales que tanto gusta a los sociólogos. Concluyentemente vivimos vidas a velocidad vertiginosa, con el riesgo de accidentarnos como sociedades que carecen de espacios y momentos para razonar sobre el devenir contemporáneo. También las relaciones interpersonales fluyen con demasiada rapidez en ocasiones, sin saborear los afectos compartidos con familiares y amistades.

Las crisis, siendo inevitables, han revelado que lo imposible es posible ante circunstancias extraordinarias e inéditas cambiando nuestros hábitos de vida

Este contexto actual me lleva a especular sobre lo reactivo de nuestras actuaciones ante el curso de la historia contemporánea, no siendo proactivos ni incluso disruptivos en la búsqueda de soluciones transformadoras y sostenibles ante los problemas sociales emergentes. De ahí, que este libro aporte contenido para construir una sociología de las crisis –que no aparece contemplado en la comunidad sociológica–, como herramienta científica para observar, cuestionar y experimentar las coyunturas de cambios tras periodos de inestabilidad temporal, repletos de dificultades e inseguridades en cualquier ámbito de las sociedades occidentales.

Pero, ¿cómo definiría esta nueva normalidad social tras la pandemia? Desde la sociología de las crisis lo caracterizaría con el siguiente neologismo: panicofilia. La panicofilia sería un estado de pánico colectivo y contagioso –más que algunos virus–, en el que nos hemos acostumbrado a sobrellevar las amenazas y riesgos de las distintas crisis, incluso con aceptación y tolerancia excesiva entre la mayoría social. La sociedad civil está desorganizada y desorientada a escala global, dada la falta de movilizaciones contra el malestar y la fatiga in crescendo en países como los europeos que siempre fueron vanguardia en la participación y acción social con causas reivindicativas o de protesta en favor del bien común.

Como científico barajo la hipótesis de que estas crisis están siendo diseñadas desde despachos con intereses convergentes, que narcotizan nuestros cerebros e inteligencia colectiva mediante los placebos de felicracia hasta perder el sentido de la realidad y la conciencia social. La felicracia representaría la búsqueda obsesiva y enfermiza de ese estado subjetivo privilegiado de individualismo, como producto de consumo masivo, cuya ausencia provoca más frustraciones entre quienes no logran tal meta anhelada por el hombre y la mujer en Occidente. Toda una paradoja societaria pensada por sectores extremistas y frentistas en sociedades europeas incapaces de rebelarse contra la normalización del discurso de odio y miedo (racismo, xenofobia, machismo, homofobia, capacitismo, edadismo, aporofobia...).

¿Cómo combatir la panicofilia? Valoro la necesidad de diseñar una contra-estrategia basada en la práctica de una pedagogía social de las crisis en los centros educativos, a través de las redes sociales que influyen en la socialización tecnológica de la población adolescente y juvenil, y en los medios de comunicación convencionales que continúan informando a las personas más adultas. Este proceso de aprendizaje social a lo largo de la vida nos formará cognitiva y emocionalmente para afrontar las situaciones de incertidumbre, y así, evitar crisis personales y conflictos sociales.

En conclusión, algo hemos aprendido sobre las crisis en los últimos años, como parte connatural de las sociedades humanas en aras a evolucionar, involucionar o revolucionarnos. Las crisis, siendo inevitables, han revelado que lo imposible es posible ante circunstancias extraordinarias e inéditas cambiando nuestros hábitos de vida y cosmovisiones adaptados a la incipiente era poscovid. Es más, las crisis están resultando sanadoras de determinadas patologías sociales superables para avanzar hacia nuevos modelos de convivencia social más democráticos, igualitarios, procomún, pacíficos y ecológicos, si estamos dispuestos a la auto-transformación y el cambio social, desde la resiliencia, la solidaridad y la compasión con las crisis propias y ajenas. ¿Aceptamos estas oportunidades vitales?