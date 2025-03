Pandemia, ley y civismo

Comenta Compartir

La sentencia del Tribunal Supremo que allana el camino para anular no solo las multas, sino también las penas de cárcel por incumplir el confinamiento ... ordenado por el Gobierno de Sánchez en el primer trimestre de la pandemia constituye el desenlace previsible tras el veredicto del Constitucional de julio de 2021 que decretó ilegal el estado de alarma porque la restricción de derechos fue tal que exigía, según su criterio, la declaración del estado de excepción. Al margen del disenso que continúa suscitando entre los juristas la resolución del TC, todo el devenir de la pandemia, incluido el traslado de responsabilidades que protagonizó en su día el Ejecutivo hacia las comunidades, los tribunales superiores y el propio Supremo, evidenció dificultades legales para responder a un trance excepcional que habrían requerido, cuando menos, de una revisión del marco normativo existente para blindar las medidas inéditas que se iban desplegando. Atosigado por la emergencia sanitaria y en precaria mayoría parlamentaria, el Gobierno renunció a hacerlo dejando una tarea pendiente que convendría no orillar. Aunque más allá de ello, que el confinamiento fuera «antijurídico» no evita el reproche que siguen mereciendo las conductas personales incívicas e insolidarias.

Opinión HOY