200 palabras

Doscientas palabras me pide Violante, digo Mar, para proyectarlas desde estas páginas dando facilidades para que, solo con ver el titular, ese lector que se ... niega al Twiter se pare no más de un minuto, lea el mensaje de los jueves alternos y se tome el café del día pensando si merece la pena seguir comprando la prensa, cosa que debemos pretender aquellos que escribimos. Hay corazones duros o, mejor, cabezas cuadradas que precisan sorpresas y opiniones que vayan modelando la biografía, y todo ello siempre a partir de hechos de la vida diaria, la vida del pueblo, el andar por la calle. Esto ocurre justo después de enterarme de que a un amigo le han disparado más de mil tiros apuntando a una piedra en el riñón que le viene molestando hace tiempo, como cuando te caes con un bolindre o canica en el bolsillo de atrás. Creo que si los bolindres y las piedras del riñón fueran de barro no dolería el culetazo ni tampoco la litotricia. Por suerte las ideas y las palabras son más amables para el corazón, y a la cabeza, si no te gustan unas hay otras.

Opinión HOY