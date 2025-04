Con una pala

Comenta Compartir

Hay una joven finlandesa que triunfa en TikTok limpiando casas de desconocidos. El que no triunfa es porque no quiere. Porque no es lo suficientemente ... listo aprovechando los tiempos en los que vive. Porque no descubre que hay cosas que la gente no sabía que quería ver. Auri Katarina tiene siete millones de seguidores con sus vídeos limpiando mugre y dando consejos de higiene. Dice que el jabón para el lavavajillas es el mejor, así que lo recomienda para limpiar retretes. Lejía, hija, lejía de toda la vida. Va limpiando casas por todo el mundo (lo que gana lo emplea en viajar y en productos específicos; a los que limpia no les cobra). Dos días dedica a cada casa.

A Auri Katarina la descubrió la BBC, que no tienen entre sus programas históricos 'How clean is your house?' porque era de Channel 4. Aquella maravilla británica de Kim Woodburn y Aggi Mackenzie (iban a casas mugrosas y las dejaban como la patena). Lo que nos gusta la suciedad de los otros. Porque uno de los mayores ganchos de 'Pesadilla en la cocina' es esa parte en la que disfrutamos a distancia de la suciedad de los demás. Chicote llegó a descubrir un ratón momificado. Y está ese capítulo de 'Friends' en el que Ross se echa de novia a una guarra con el apartamento como una pocilga. Mónica se presentaba al final con el cubo y las bayetas. Las casas en las que entra la finlandesa son como las que dejan los ladrones cuando entran en la tuya, si la tuya fuera previamente un vertedero de basura. Auri quita la basura del suelo con pala. Ojalá un programa (o un TikTok) como este en un juzgado atascado, que parece que el atasco de la Justicia sea el lío del CGPJ. Juzgado atascado no sé si es tautología o redundancia.

