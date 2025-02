Comenta Compartir

Desde los años 80, el Gobierno de EE UU ha estado eliminando los pájaros que sobrevuelan el cielo del país y los ha sustituido por ... drones equipados con cámaras de vídeo para controlar a su población. La organización norteamericana 'Birds aren't real' (Los pájaros no son reales) lleva varios años denunciando este abuso, no solo por lo que supone de intromisión ilícita en la intimidad de los ciudadanos sino también por la matanza sistemática de aves que se está llevando a cabo para introducir los robots con alas. 'Birds aren't real' es en estos momentos una de las grandes denuncias a las teorías de la conspiración que pueblan la cultura popular norteamericana y son la base de algunos movimientos políticos radicales como Quanon. Una de las creadoras de esta chaladura sobre los pájaros, Claire Chronis, de 22 años, ha sintetizado perfectamente el objetivo que persiguen: «Hay que combatir a la locura con locura». Es decir, a quienes defienden que con la vacuna nos inyectan un chip habría que decirles que no, que lo que inoculan es un motor diésel con su depósito de gasolina. Como aconsejan los comunicados de 'Birds aren't real', «sonría, le están grabando».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY