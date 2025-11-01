HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este viernes, 31 de octubre, en Extremadura?

Pagos bajo sospecha

El PSOE no puede mantenerse impertérrito cuando el juez del Supremo no ve creíbles sus explicaciones sobre los gastos en 'cash' a Ábalos y Koldo

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El auto del instructor del 'caso Cerdán-Ábalos-Koldo' en el Supremo, Leopoldo Puente, por el que traslada a la Audiencia Nacional los pagos en ... metálico del PSOE al exministro y su asesor detectados por la UCO y le pide que los investigue, adentra la causa en una dimensión sobrevenida y preocupante para los socialistas. Es cierto, como viene incidiendo el partido de Pedro Sánchez, en que los informes elaborados por la unidad de élite de la Guardia Civil no sustentan una acusación tan gravosa como la de financiación irregular, aunque obviando que no era éste el objeto de esas investigaciones sino desnudar las cuentas de Ábalos. Pero el PSOE no puede mantener impertérrito su discurso cuando el magistrado cede a la Audiencia las pesquisas sobre la procedencia del dinero en 'cash' en sobres con membrete del partido, con el que se abonaban gastos de representación a los dos imputados, porque las explicaciones ofrecidas por su dirección no le bastan para considerarlas verosímiles; y porque, y esto es lo más inquietante para la sigla que hoy dirige el país, Puente observa indicios bastantes para que se fiscalicen esos pagos ante el descontrol observado en los mismos y la posibilidad de que estuvieran encubriendo una maniobra de «blanqueo». Y lo hace, además, tras recibir los argumentos de Ferraz y de escuchar el testimonio, este mismo miércoles, del exgerente Mariano Moreno y de otra empleada conocedora de esos abonos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidos dos hermanos en Valverde de Leganés por agredir gravemente a un vecino
  2. 2 Investigado el exalcalde de Trujillo por dar positivo en una prueba de alcoholemia
  3. 3 Mercadona anuncia cambios en sus horarios para este 1 de noviembre
  4. 4

    «Me puse muy nerviosa al ver a un desconocido abrazar y coger a mi hija de dos años»
  5. 5 Más de 150.000 euros para la familia de una mujer que falleció por mala praxis
  6. 6

    La entrevista para sustituir a David Sánchez fue clave para elegir a Miguel Calderón
  7. 7 Otro robo más en Huerta Rosales pone en alerta a los vecinos, que piden mayor vigilancia
  8. 8 El Ozempic ya es la primera opción de los españoles para perder peso
  9. 9 Registrado un pequeño temblor cerca de Badajoz
  10. 10

    Visto para sentencia el juicio de Belén Cortés: solo los dos varones siguen acusados del asesinato

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Pagos bajo sospecha

Pagos bajo sospecha