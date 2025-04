Pagar hipotecas, pagar depósitos

Comenta Compartir

El cruce de declaraciones suscitado entre la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, y responsables de la banca española tras redoblar la primera la exigencia ... de que las entidades remuneren los depósitos con los ahorros de sus clientes no constituye la fórmula de relación más adecuada y eficaz, ni en este ni en otros asuntos, entre el Ejecutivo y quienes integran el sistema financiero. Tienen razón sus directivos en que, en una economía de libre mercado como la nuestra, no es la eventual pulsión intervencionista de los responsables gubernamentales sino el juego de competencia entre oferta y demanda lo que determina los lazos entre los bancos y sus clientes. Pero no sería la primera vez que esa misma banca obvia o desprecia, con resultados negativos para ella, las llamadas de atención sobre actuaciones que si bien pueden resultar legítimas, difieren del sentir social sobre el que construyen su negocio y también su reputación. No deberían esgrimir por ello una respuesta meramente defensiva ante la interpelación, comprensible, sobre por qué han repercutido el acelerado y potente repunte del precio del dinero a las hipotecas y se muestran reacios a remunerar el ahorro haciéndolo, además, bajo la sospecha de una medida rayana en la concertación.

