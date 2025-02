El padre ideal

Comenta Compartir

Ha dicho Liam Neeson a Oskar Belategui que cuando rodó 'Venganza' pensó que iba a salir directamente en vídeo. A Harper Lee también le pasó ... como a Neeson con 'Matar a un ruiseñor'. Creía que su novela no iba a tener éxito. No sé Gregory Peck con la película. No comparo películas, comparo padres modelo. Está muy bien tener a Atticus Finch, como Scout y Jem. Esa rectitud. La defensa de Tom Robinson, un negro acusado de violación. «Uno no comprende realmente a una persona hasta que no se mete en su piel y camina dentro de ella». O el desafío de vivir en paz con gente que es diferente. Atticus es un homenaje a la figura paterna. Anda que 'Venganza'. Ya no estoy en edad de ser secuestrada, pero cada vez que llego a París pienso en esa banda albanokosovar que secuestra a la hija de Neeson. A la hora de elegir padre, prefiero a Neeson que a Peck. Está bien lo de vivir en paz con gente que es diferente, pero a veces es mejor darles mandobles.

