La paciencia es una virtud, excepto cuando se trata de apartar los inconvenientes. Son palabras de Margaret Thatcher, aquella dura negociadora inglesa. Aquel que no ... haya hecho nunca cola ante una ventanilla no podrá entender a lo que me refiero. Pero esos que tienen que desplazarse obligatoriamente hasta la capital desde pueblos lejanos para arreglar algún papeleo que siempre se complica más de lo previsto saben de sobra de lo que estoy hablando. Hay mil formas de perder una mañana o una tarde en este mundo de las citas, las gestiones, las consultas y los papeleos sin fin.

Ponerse en una cola sin invocar al santo Job es una temeridad. Las consultas de los médicos, por ejemplo, me traen a la memoria la copla zumbona aquella de los años 40 que aún me suele cantar mi madre de vez en cuando: «Los viajes en la Renfe solo tienen una pega, y es que sabes cuando sales, pero nunca cuando llegas». El médico te puede citar a las 9 de la mañana y recibirte, con suerte, a las 11 o las 12, ya al borde del infarto. Evidentemente, no todos los médicos hacen eso, pero... Por otra parte, hay que hilar muy fino cuando se está en una cola esperando, porque ¿y si falta un sello, un volante o un pequeño dato? ¡Ah!, entonces es terrible el peregrinar de piso en piso o de ventanilla en ventanilla, donde pueden decirte con sequedad: «Esto es en el departamento de asuntos varios». Y es que no hay flexibilidad ninguna. El funcionario a lo más que llega es a contestar «yo cumplo con mi deber» y la pelota sigue, pasa que te pasa... Balzac lo dejó dicho y escrito certeramente: la burocracia es un mecanismo gigante operado por pigmeos. Ciertamente hay gloriosas y benditas excepciones. Por tanto, ante tales perspectivas, a los ciudadanos de a pie únicamente nos queda eso, la paciencia.

