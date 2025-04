¿Los pacenses 'semos' 'gourmetistas'?

Nuestro Hospital Provincial ha pasado por muchas etapas en su vida; desde que fue Hospicio allá por el año 1694, pasando por el reinado de ... Fernando VII, que lo constituye como Hospicio Real de la Piedad, después sirvió a niños huérfanos y personas desamparadas.

Como hospital estuvo funcionando en la ciudad de Badajoz hasta el año 2003, y hasta el 2009 ha permanecido ocupado parcialmente por dependencias de la propia institución provincial, y ahí empezaron su vaciado, en todo el sentido de la palabra, pues era uno de los edificios más emblemáticos de Badajoz, con un pozo en el centro del patio tipo andaluz que tenía, con sus paredes de azulejos andaluces y con su arcos y arcadas que lo hacían envidiable a todo el que entrara por allí.

Y llegamos hasta hace poco, que ahora se ha rehabilitado para transformarlo en EL HOSPITAL, lugar que en principio creíamos que era un lugar para exposiciones, después se habló que la Escuela Oficial de Idiomas iba a aterrizar en la última planta, pero en lo que se ha transformado es en un centro multipropósito (exposiciones-conciertos-conferencias-'coworking'-y gastrobar).

Como si en Badajoz no tuviéramos suficientes bares, digo yo, que ahora ponen un gastrobar también, no se muy bien cuánto durará, si habrá la suficiente clientela que se precisa, etc. ? A qué mentes pensantes se les ha ocurrido esto?

Pero, a lo que vamos, después de haber echado para atrás propuestas más importantes y más necesarias como: ambulatorio del centro, residencia de ancianos, que creo que se necesitan las dos mucho más, o incluso, un parador, vamos a decantarnos por un gastrobar?

Aquí hay alguien, que se está vulgarmente, untando con todo esto...

Qué pena de nuestro Hospital y sobre todo qué pena que no sepamos valorar nuestros edificios antiguos!