A los pacenses

Creo que para todos la integridad pública constituye uno de los pilares fundamentales de las estructuras políticas, económicas y sociales, configurándose como elemento esencial para ... el bienestar y prevención de la corrupción. Por ello pienso que debemos implantar sólidos cimientos de convivencia, para producir efectos beneficiosos y regenerar un tejido social desatendido, cuando no decrépito y lacerado por vicios y abusos que han asolado nuestra vida pública y la han convertido en el dominio de algunas instituciones para satisfacción de intereses privados.

Si, en Badajoz, lo tenéis claro –por haber sufrido los bandazos y desvaríos del alcalde y de los concejales que nos gobiernan–, no os queda más opción que plantearos un cambio, que limpie y libere la acción municipal que necesita nuestra ciudad. Porque para eso precisamos un buen gestor que además de sentirse útil, no solo para él, pelee día a día por mejorar la vida de sus vecinos y demuestre desde la cercanía, que conoce y comparte las inquietudes de sus convecinos, porque sabe lo que piensan, observa y conoce sus problemas y propone soluciones. No olvidemos los trapicheos de quienes quieren perpetuarse. Reclamemos y exijamos nuestro derecho democrático para que, en un marco de convivencia, consigamos el cambio social que nos ha sido hurtado durante demasiados años a esta ciudad. No olvidéis, como dicen nuestros vecinos, «mudar é bom».