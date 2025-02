La limpieza en Cáceres y Valoriza

Comenta Compartir

Quiero expresar el descontento y la queja de nuestro vecindario afectado por la supresión de rutas en el servicio de limpieza de la ciudad de ... Cáceres. Hace un mes desaparecieron los contenedores cercanos a nuestros edificios sin previo aviso. Esta reclamación al Ayuntamiento de Cáceres y a Valoriza no es por comodidad o porque tengamos algo en contra del gran trabajo que realizan los profesionales de la limpieza de nuestras calles, nada de eso. Mi queja quiere visibilizar a la población más vulnerable que vive en nuestros barrios envejecidos, en nuestro caso, me refiero a los edificios que están al inicio de la calle Antonio Hurtado, edificios Pavía y Roncesvalles, en la actualidad convertidos en calles. Las personas de edad de nuestros edificios no pueden desplazarse a la distancia que han dejado los contenedores más cercanos, pues para llegar a ellos es incluso necesario cruzar la calle y recorrer una distancia considerable para estas personas mayores. Reparen en lo esperpéntico del tema: algunos vecinos cargan la basura en el coche y cuando pasan por los contenedores mencionados detienen el vehículo y tiran la basura. En el caso de la avenida paralela cercana, la de los Pilares, existen contenedores cada 50 metros. Que los recortes, por favor, no vayan siempre en la misma dirección. Que abaratar un servicio tan esencial no suponga poner obstáculos a las personas más vulnerables que no pueden desplazarse tan lejos para algo tan básico como tirar la basura. Esta carta, que da voz a nuestro vecindario, persigue que los contenedores suprimidos vuelvan a su lugar o se realice un reparto equitativo de los mismos. Creo que la reivindicación es razonable y justa. Por favor, muevan ficha.

Cartas a la directora