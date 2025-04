Un hombre bueno de 91 años y el gran apagón

Nada más despertar miro el móvil para ver si se ha cargado o tengo algún mensaje tiritando, y resulta que casi todo el mundo está ... en línea.

28 de abril de 2025, qué dependientes nos hemos hecho de la inmediatez, de la hiperconexión globalitarista. Me sigo considerando «ecofriendly» y soy muy consciente del cambio climático ecocida, pero... Ahora que nos digan que no utilicemos el gasoil que alimenta los generadores de nuestros hospitales o centros sociosanitarios como en el que reside mi padre de 91 años y que sigan con la cantaleta del coche eléctrico o la demonización de la energía nuclear, que no quiero, pero que, por lo que se ve, no es prescindible. Cuando el lunes por la noche hablé con mi padre, ese hombre bueno de 91 años, lo noté triste, como si estuviera pensando qué mundo es este en el que viven sus hijos y crecen sus nietos y biznietos. Él, que creció sin luz eléctrica, sin agua corriente, sin televisión, a la luz de un candil en una España gris, sin padre, conviviendo con sus abuelos y sus 5 hermanos en una casa muy humilde, con una madre que trabajaba en el campo para sacarlos adelante, en un tiempo de silencio como tituló su gran novela Luis Martín Santos. Emigrantes mis padres en Alemania en los 60 para darnos un futuro y un presente mejor a mis hermanos y a mí. Y sí, el 28 de abril de 2025 a las 12.33 horas todo se detuvo en el reino de lo superfluo en el que habitamos. Durante las 7 horas de apagón, el otro apagón que supuso la pandemia para nuestras vidas, parecía que volvía como una pesadilla, mientras vagaba por las calles de Cáceres, esta ciudad tan feliz de provincias sin semáforos, en una tarde primaveral, camino de la ferretería familiar para comprar pilas y, tal vez, una linterna. Porque el 28 de abril de 2025 Amazon y los demás no estaban en línea. La generosidad del dueño de la ferretería me ofreció la posibilidad de llevarme la linterna con las pilas sin pagárselas, porque ya no solemos llevar efectivo encima. Qué bueno es necesitar unos de otros, ¿verdad? Qué maravilla la radio analógica a pilas que ha heredado mi hijo de 11 años, que se parece a su padre en la buena costumbre de seguir los deportes a través de ella y que ayer amplificó las pocas noticias que nos llegaban del apagón. Nuestro primer día de los transistores. Pero las lecciones que nos sigue dando este vivir frenético las olvidamos a la mañana siguiente cuando pulsamos el interruptor o el móvil tiene carga y cobertura. Sí, ese hombre bueno que es mi padre me recuerda que nuestros hijos merecen que luchemos por su presente y su futuro, por lo menos, para que sea como fue el nuestro, sin caer en los tópicos que siempre repetimos. No quiero volver al pasado, es obvio, pero la reflexión del «gran apagón», concluye con quien la ha motivado, la llamada a mi padre. Al barco de mi padre le quedan ya pocas velas, solo por él y por esa generación que tanto se ha sacrificado merece la pena revertir esto, para iluminar y dejarse iluminar por los demás, sin los otros apagones de indiferencia que nos rodean con demasiada frecuencia.