Vox, con 75 días basta

Se conocía que Vox es un partido oscuro en su funcionamiento interno y con un punto extravagante al ejercer la gestión pública, ahora que empieza a tener responsabilidades institucionales, pero no por ello deja de sorprender la espantada solo 75 días después de su toma ... de posesión de Camino Limia, consejera de Gestión Forestal y Mundo Rural, y la persona elegida por la formación de extrema derecha para ser su representante en el Consejo de Gobierno de María Guardiola. Ni la presidenta de la Junta, ni el partido que la puso ni la propia afectada han dado explicaciones de esta crisis al poco de arrancar la legislatura, lo cual no dice nada bueno sobre la transparencia a la que estarían obligados los representantes públicos que nos gobiernan.

Si vamos a los hechos conocidos, Limia se ha despedido a su manera a través de las redes sociales hablando de traidores y cobardes, y de no perder la dignidad, lo que significa que el cambio no ha sido tan natural como se nos quiere hacer ver. El episodio, además, ha dejado más patente que nunca por si todavía había alguna duda que la formación ultra es teledirigida desde Madrid, que quita, pone y decide lo que se hace en Extremadura, a la que trata como si fuera una finca de fin de semana.

Por otro lado, es público y notorio que la exconsejera perdió la batalla de la caza selectiva en Monfragüe para que se recuperase también en fincas privadas. Limia insistió en que se visualizara que no estaba de acuerdo con la decisión adoptada por Guardiola, con el respaldo de la titular de Agricultura, Mercedes Morán, de la que dependen áreas como las de medio ambiente o desarrollo rural.

Limia ha comprobado que el mundo de la política de fuego real es más complejo que el virtual donde empezó

Si Camino Limia, en fin, se ha sentido ninguneada por el partido que la puso y por el gobierno del que formaba parte, sin peso competencial en el terreno de la ganadería, el entorno del que procede, y en otros importantes, es natural, esta vez sí, que haya decidido dar un portazo tras comprobar que el mundo de la política de fuego real es muy distinto y más complejo que el virtual de las redes sociales en el que adquirió popularidad.

Que la primera crisis de gobierno llegue cuando todavía no se han alcanzado ni los primeros 100 días acrecienta la sensación de inestabilidad del primer gobierno de coalición que tiene Extremadura, hasta ahora orgullosa de gozar de un escenario político estable que le servía como escaparate para otros ámbitos, como la atracción de inversiones.

PP y Vox no van a romper su pacto de gobierno en estos momentos porque no tendrían nada que ganar en ningún caso, pero eso no quiere decir que las tensiones entre ambos partidos no existan y que unos y otros se corrijan mutuamente cada vez con mayor frecuencia. Se ha visto cuando Limia se burlaba de la agenda 2030 mientras los populares reconocían que tiene aspectos loables; cuando Economía dice que no eliminará subvenciones a patronal y sindicatos, como recoge el pacto; o con el pin parental, donde Vox está dispuesto a tensar la cuerda de la batalla cultural, para que se note que forma parte de los gobiernos autonómicos y que tiene capacidad de promover cambios legislativos de acuerdo a su ideología.

Los dos partidos firmantes del pacto de gobierno de Extremadura empiezan a hacer interpretaciones diferentes de los puntos acordados y redactados pretendidamente de una manera genérica hace tres meses. Hasta dónde están dispuestos a llevar esas diferencias, si se trata de un teatro de consumo interno o realmente les dejarán heridas mutuas, es algo que se irá viendo, pero no es en cualquier caso un escenario deseable que el tiempo y las energías de nuestros gobernantes se consuman en comprobar quién puede más de los dos, porque los ciudadanos dependen de sus decisiones y de su trabajo.