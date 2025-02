El Gobierno de Guardiola

En su discurso de investidura, María Guardiola recordó que no había pertenecido a ninguna estructura juvenil de partido. «No soy una persona que se haya ... dedicado profesionalmente a la actividad política», enfatizó, para añadir que veía esa falta de experiencia como «una ventaja a la hora de ejercer desde unos nuevos parámetros». Este ha sido también el guión seguido para elegir a su Consejo de Gobierno, un equipo donde solo Mercedes Morán era diputada en la anterior legislatura y que salvo Abel Bautista, el de mayor peso de partido, el resto se ha labrado antes una trayectoria profesional ajena al mundo de la política.

Guardiola ha optado por unos perfiles técnicos, algunos buscados fuera del Partido Popular y todos apartados de la órbita del viejo PP extremeño que ha ejercido el poder interno en los últimos lustros y que anda mustio por haber sido relegado. Ha compuesto un ejecutivo en dos mitades: sus colaboradores fieles (los mencionados más Manzano y luego García Espada) y las incorporaciones (Bazaga, Vaquera, Santamaría y Martín) que aportan sobre todo su currículum. Fichajes centrados y tecnócratas, que deberán demostrar aguante político.

Ha elegido, en fin, un Gobierno hecho a su imagen y semejanza, con personas que en cierto modo son su reflejo en la forma de acercarse a la gestión pública. Es fácil imaginarla a ella misma como miembro de este ejecutivo en calidad de consejera y en cierto modo así es, por la cantidad de responsabilidades que se ha reservado.

El Gobierno se compone de dos mitades, pero se apoya en tres pilares. El tercero lo constituye Vox, por mucho que se quiera obviar desde este PP de Guardiola y que venga a contradecir la imagen moderada del resto de miembros. La elección del partido ultra en la persona de Camino Limia es llamativa, pero no se trata de prejuzgar sino de evaluar su gestión, cuando la haya desarrollado. En cualquier caso, la nueva consejera de Mundo Rural, abogada, ganadera y youtuber, ha dado muestras en sus primeras horas de estar descolocada y no es menor lo que tiene entre sus manos, desde los regadíos a los incendios.

Relegar la industria verde no se compadece con las posibilidades que se le han abierto a Extremadura en los últimos tiempos

Del Gobierno de Guardiola han desaparecido términos como transición ecológica, igualdad o cooperación y no hace falta decir que nombrar las cosas es importante para que se sepa que existen. La nueva presidenta de la Junta ha insistido en su deseo de hacer una política transformadora y ejecutarla de otra manera, más ambiciosa. En el pasado también dijo que no se trata tanto de ideologías, sino de estar en el año 2023. No parece en cambio que la estructura de su gabinete, tan clásica que recuerda a los de Rodríguez Ibarra de hace dos décadas, refleje a priori esos principios de adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas. Más bien indica que se quiere satisfacer a quienes se han mostrado a disgusto y desandar el camino. Dar un tratamiento secundario a la incipiente industria verde y las energías renovables, por ejemplo, no se compadece con las posibilidades que se le han abierto a Extremadura en los últimos tiempos y que aún requieren de mucho trabajo para que cuajen.

En cualquier caso, al nuevo ejecutivo habrá que juzgarle por sus resultados, más allá de divisiones administrativas y debates terminológicos. Sus responsables han pedido 100 días de cortesía e incluso este periodo parece corto para que las políticas que se pueden desarrollar desde una maquinaria como la Administración autonómica, dependiente en gran medida del dinero de Bruselas y del Estado, empiecen a notarse de verdad.

Se intuye, eso sí, una legislatura intensa, puede que también convulsa por la composición parlamentaria, y entonces será el momento inevitable de que el ejecutivo regional demuestre que además de conocimientos teóricos, también hay cintura política, determinación y un PP que gobierna.