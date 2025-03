Unas elecciones abiertas

La encuesta que publica este domingo el Diario HOY, realizada por GAD3, tal vez la empresa demoscópica con mayor prestigio en estos momentos en nuestro ... país, arroja un resultado incierto sobre quién o quiénes gobernarán la Junta de Extremadura durante los próximos cuatro años. Solo es una encuesta, pero es la mayor aproximación que tenemos en estos momentos para conocer cuál será el comportamiento de los extremeños dentro de dos semanas en las urnas.

El sondeo viene a confirmar un par de tendencias y deja la puerta abierta a un tercer e importante elemento.

La primera de ellas es que el PSOE tiene difícil revalidar la mayoría absoluta que logró en 2019 y acusa el desgaste tras una legislatura complicada por la pandemia o la inflación. Ni entonces ni ahora Fernández Vara contaba con ella, aunque se sigan abrigando lejanas esperanzas de que la movilización del electorado clásico socialista, el ambiente de campaña que atrapa a los indecisos y el voto más rural al que no llega el CIS hagan crecer el resultado final.

La segunda tendencia es la que da al PSOE como ganador de los comicios autonómicos del 28 de mayo, resultado que reproducen todos los demás estudios demoscópicos conocidos hasta ahora, incluido el citado del CIS del pasado jueves.

A partir de ahí se abre un abanico de posibilidades que ya no dependen tanto de los socialistas sino del resultado que consigan el resto de partidos. Si Fernández Vara se queda en 30 diputados, o incluso 29 como refleja la encuesta de GAD3, solo una abstención del Partido Popular en su investidura evitaría que Unidas por Extremadura entrara a formar parte del Gobierno de la Junta, replicando así el modelo de Madrid. No es la opción favorita del candidato socialista, pero puede que no le quede más remedio, salvo, como digo, convencer al PP.

Eso siempre y cuando la suma de ambos partidos sea suficiente. La formación de la candidata Irene de Miguel está demostrando tener una base sólida de apoyos, lo cual es bueno para las aspiraciones del PSOE de volver a gobernar la Junta, pero va a depender de unos pocos votos que consiga revalidar sus cuatro diputados.

El tercer elemento que apunta la encuesta que hoy publica este diario es que la irrupción de Vox, unida a la recuperación del PP hasta sus niveles anteriores a la aparición de Ciudadanos, en torno a ese 37% que ya tuvo cuando perdió en 2015 el Gobierno, podría bastar en el mejor de los escenarios para ellos para alcanzar la Presidencia de la Junta con un Gobierno PP-Vox.

La nota más novedosa del sondeo difundido es que la formación de Santiago Abascal empieza aglutinar también en Extremadura el voto de los descontentos y antisistemas, como en su día hizo un Podemos heredero de los indignados del 15-M. Esa es la gran diferencia en el tablero electoral extremeño respecto a las elecciones autonómicas del 2015, cuando el bipartidismo obtuvo un resultado muy similar al que ahora conceden los sondeos para el 28 de mayo, y lo que en definitiva podría desplazar el poder de bloque.

Quienes parecen haber desaprovechado su gran ocasión son las fuerzas regionalistas. El impulso logrado por la España vaciada se ha diluido en las encuestas por no conseguir una única marca que ofreciera una alternativa clara al votante, aquel que se resiste al regreso parcial del bipartidismo o el que huye de opciones que puede considerar extremistas. El vacío que todo indica dejará Ciudadanos suponía una buen ocasión para ellos de crecer como alternativa electoral, pero se ha acabado por imponer el mensaje pintoresco, principalmente en un Juntos por Extremadura que ha incorporado a un cocinero televisivo y a un expresidente de fútbol inmerso en causas judiciales. Así es complicado defender seriamente la tierra.