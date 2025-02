Andalucía es mi guía

María Guardiola tenía 24 horas de vida cuando nació la Constitución española. La nueva presidenta de la Junta de Extremadura es, además de la primera ... mujer, la primera persona en ocupar la Presidencia de Mérida nacida en democracia. El voto femenino y el voto joven han influido en su llegada al poder, pero justo al contrario de lo que podría entenderse. El primero se lo dio el 'sólo sí es sí'; el segundo, la retórica antisistema de Vox.

El Instituto de la Mujer y el de la Juventud están entre los organismos que su portavoz, Ángel Pelayo Gordillo, citó durante la sesión de investidura como gastos a revisar, además de otros que no entiende su partido (cooperación, memoria histórica). Ha detectado 55 millones en un presupuesto de 7.700. Con Vox gobernará María Guardiola, y deberá cumplir lo que dijo el jueves: combatir los populismos que ofrecen soluciones simples a problemas complejos.

La nueva presidenta anuncia, en contraposición a su visión de Vara, una acción de gobierno enérgica, con determinación, reivindicativa e incluso arriesgada, manifestaciones de lo que se intuye es su propio carácter. Lo mejor que podría sucederle a su carrera política, sin ironía, es que en Madrid siga gobernando Pedro Sánchez a partir del próximo domingo, y tener así el oportuno saco de golpes al que culpar de los déficits e ineficiencias, que inevitablemente habrá.

Pero la nueva presidenta también habló durante su investidura de fomentar el diálogo y la cultura de la conciliación, se comprometió con la mejora de los servicios públicos y ofreció pactos en sanidad y educación. Primó en su discurso el tono conciliador, reconoció el trabajo realizado por gobiernos anteriores y renegó de eufemismos para hablar de violencia de género. Desde mañana tendrá que poner en práctica todo ello y es sabido que a la credibilidad de su palabra no le quedan muchos comodines.

Guardiola ha alcanzado la Presidencia de la Junta de una forma más accidentada de la que daba a entender el resultado del 28 de mayo. La presidenta, que citó a Muñoz Chaves en la Asamblea, conocerá que el periodista de la Guerra Civil escribió aquello de que había contraído méritos suficientes para ser fusilado por los dos bandos, y algo parecido le ha sucedido a ella misma en el último mes y medio, con más saña si cabe por parte del fuego amigo. Es probable que pensara en ello cuando pidió lealtad a su socio y que ese clima se lo vuelva a encontrar durante el gobierno de cuatro años al que aspira, una alusión que en lugar de enterrar hizo recordar que siempre estará ahí la posibilidad de hacerse un Ayuso y adelantar elecciones.

No parece, sin embargo, que sea la presidenta madrileña la principal luz que guía a la extremeña. Guardiola hizo patente que su modelo es Moreno Bonilla, a quien invocó para explicar cómo va a conseguir mantener los niveles de los servicios públicos con una reforma fiscal similar a la que ha llevado a cabo el presidente andaluz, y que según Vara supondrá una disminución de 200 millones de euros en los ingresos de la Junta.

Pero la presidenta del PP también trata de emular a su homólogo de Sevilla en la vertiente política para alcanzar lo que en su día no logró el anterior presidente popular, José Antonio Monago: consolidar a la derecha en la Presidencia de Extremadura. Guardiola subrayó el jueves que Moreno Bonilla ha sabido conjurar el mensaje de que viene el lobo cuando pactó con Vox. Lo prioritario era sustituir como fuera a los socialistas en el palacio de San Telmo y lo demás se iría poniendo en su sitio. Cuatro años después gobierna con mayoría absoluta. «El lobo no apareció por Andalucía ni tampoco se le verá por Extremadura», vaticinó una Guardiola, que si verá cada semana, no obstante, a un consejero de la extrema derecha sentado en su mesa de gobierno.