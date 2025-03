La risa y la sombra

Comenta Compartir

Soy asimétrico, me percaté hace mucho tiempo. Nada serio, yo diría que distintivo incluso. Cuando mi juanete izquierdo apunte a la una menos cuarto tal ... vez sea motivo de preocupación. Vamos andando. No voy a decir cursiladas tales como «voy a abrazar mis asimetrías» o «me miraré con amor». Cuando alguien me dice que mirará mi material artístico o mi currículum vitae «con amor», sé que es un «no» encubierto de condescendencia. Recientemente, alguien me respondió por email, con esa respuesta odiosa de corta y pega, y por no hacer enemigos, me contuve y no le llamé por teléfono para decirle «que yo no necesito que me mires con amor, necesito que me des trabajo, que el amor ya me lo doy y que te vayas a mirar con amor a tus progenitores gestantes, por ejemplo». Volviendo a las asimetrías: fortalezco la masa muscular de la pierna izquierda con sentadillas isométricas en el ascensor (cinco plantas dan para muchos pies). Tengo una desviación de tabique nasal a la izquierda. Los acúfenos en mi oído izquierdo siguen con su banda sonora, he aprendido a convivir con ellos como quien convive con el silencio de las almorranas, a diferencia de que a los primeros, no hay quien los calle, además, duermo con una férula de descarga más desgastada del lado izquierdo. Cuando me hago un selfie (tú también te los haces) salgo con la sonrisa torcida pero cuando me río de mi sombra tengo una sonrisa perfecta. Como para no mirarme (yo) con amor.

