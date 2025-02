A ver si acaba de una vez y se larga al abismo del pasado. ¡Qué otoño, los clavos de Cristo! Hay tantas cosas que comentar ... de estos tiempos cetrinos, que no veo modo de deshilvanar el ovillo. Así que, pues, mejor lo dejo y me ciño a lo cercano. Ahora bien, no creo que por eso vaya a salir menos escaldado. Por doquiera que miro y que me muevo, no veo más que tribulaciones, congojas y apenas alguna florecilla del monte, tal los lirios del valle.

Allá en aquel octubre grisáceo y pardo, César me asestó, con su marcha, un directo al mentón que me puso de bruces sobre la lona. Cuando más me entretenía con sus leyendas e historias de esta ciudad y estas tierras, su gesto de contrición al notar su deficiencia, me ponía el alma en vilo. El caso es que se fue y cuando paso por su puerta, que es todos los días, lo recuerdo inexorablemente.

Otoño seco, híspido, nocturno, frío en los crepúsculos y sin embargo la cálida caricia del sol nos remedia en el cenit del día. ¿Cenit o zenit? El bello arabismo nos desconcierta ¿cuál es el plural, a qué viene esa ceta o zeta? Las mañanitas temprano el céfiro helado nos corta el cutis mientras esperamos la llegada del azulón, el pato cuchara o la cerceta. En el horizonte rubí del orto una uve de cormoranes esquivos se aleja hacia las charcas de Molano.

El noviembre de los santos y los difuntos se nos escapó entre los dedos, con las cautelas pertinentes para esquivar la llegada de ese invisible y condenado virus que condiciona los días y las vidas. «Lo cogí, pero no te preocupes. No hay síntomas», me dijo Alfonso, y nos reíamos a mandíbula batiente con aquello de «Ay de ti, si te pasas. Si te pasas, es peor».

Otoño negro del corazón encogido, feble y acongojado. Se lo llevaron, está ingresado. No volví a hablar con él. Acababa de bajar de su vuelo rectilíneo al azulón engreído cuando avisó el 'guasap'. Alfonso va ya por el Elíseo en busca de su sitio en la eternidad. Hablar, reír, pensar, leer. Este otoño, en un mes largo, finales de octubre, primeros de diciembre, nos ha robado dos manos amigas, dos voces que nos confortaban el ánimo.

Dice ese joven del tiempo: «En Girona», y pronuncia «en Yirona». ¿En qué idioma habla ese muchacho? ¿En español? Pues di Gerona, hombre. No, no, castellano no, español. El castellano hasta el Siglo de Oro, si les parece; pero luego ya español, con aportaciones del catalán, del vasco, del gallego y no digamos galicismos y anglicismos. Español... estoy ya cansado, harto, rendido, de oír tanta bobada diariamente en esos telediarios torticeros, confusos y tergiversados. ¿Me entiende, señora presidente? No, presidenta no, presidente. Bueno, mira, ni ganas de seguir. Por faltar falta hasta la lluvia. Polvareda de los carriles cuando vamos a dar a la caza alcance. La caza tiene facultades terapéuticas, sí señor. Mientras espero a la perdiz o a la torcaz, no me atormenta el recuerdo de mis amigos ausentes. Ellos, César, Alfonso, que se llevó este condenado otoño negro.